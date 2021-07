Bradley Beal, les Wizards tentent de calmer les rumeurs d’un départ

Depuis plusieurs mois, les Washington Wizards doivent composer avec les rumeurs concernant Bradley Beal. Visé par de nombreuses franchises, l'arrière fait beaucoup parler de lui. On le dit de plus en plus lassé du manque de compétitivité de la formation de DC.

Encore récemment, des bruits de couloir ont annoncé que le joueur de 28 ans se trouvait sur le point de demander un trade. Face aux médias, le GM des Wizards Tommy Sheppard a tenu à calmer le jeu.

"Il n'a pas demandé un trade ? C'est correct. Nous avons passé un bon moment à Vegas, nous avons rattrapé le temps perdu. Nous avons parlé de notre staff. Pour moi, tout le reste, les bruits extérieurs ne sont que des bruits. Je ne commente pas les rumeurs ou quoi que ce soit. Je sais juste que chaque fois que je décroche le téléphone, nous avons une conversation. Il y a tout un tas de joueurs libres qui aimeraient jouer avec Bradley Beal, qui aimeraient jouer avec Russell Westbrook. Notre travail est de trouver ceux qui ont la meilleure valeur. Je ne sais pas comment le dire avec plus de force : une extension sera disponible en octobre. Il n'y a aucune pression sur Bradley, si ce n'est que nous voulons respecter le jour où elle sera disponible. C'est ce que nous avons fait la dernière fois avec la prolongation que personne ne pensait pouvoir faire", a lâché Sheppard.

Pour rappel, sans prolonger, Bradley Beal peut potentiellement se trouver dans la dernière année de contrat (une "player option" ensuite). Autant dire qu'il n'a aucun intérêt à prolonger s'il souhaite mettre la pression sur ses dirigeants pour le recrutement ou forcer son départ.

En tout cas, pour la direction des Wizards, il s'agit d'un discours logique. Il faut absolument calmer le jeu pour ne pas impacter la valeur de la superstar sur le marché. Mais ce dossier risque encore de faire parler...

