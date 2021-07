Pendant des années, Bradley Beal est resté fidèle aux Washington Wizards. Serait-il sur le point de changer d’avis juste avant la Draft NBA ?

Pendant longtemps, le joueur a assuré vouloir rester dans l’équipe de DC. Et si la saison a très mal démarré, les Wizards ont finalement réussi à atteindre les playoffs. De quoi conforter Bradley Beal dans l’idée qu’il y a quelque chose à faire avec cette équipe ? Peut-être pas.

Visiblement les front-offices auraient entendu qu’il pourrait demander à être tradé avant la Draft de jeudi. C’est ce que relate Jake Fischer de Bleacher Report :

« ‘Il sait qu’il doit prendre sa décision avant la draft’, explique à Bleacher Report une source qui a une connaissance directe de ce que pense Beal. Pendant la dernière saison, les gens familiers avec la relation de Beal et des Wizards ont régulièrement réfuté la notion qu’il était intéressé de jouer ailleurs. Pourtant, une seconde source proche de Bradley Beal, contacté par BR, a confirmé que la situation est maintenant changeante. »

S’il venait à demander un trade, il souhaiterait bien évidemment aller dans une grosse équipe, qui pourrait viser le titre. Différentes sources ont déjà mentionné qu’il apprécierait de jouer dans des franchises comme Boston, Golden State, Miami ou encore Philadelphia. D’autres à l’image de Toronto pourraient bien évidemment venir proposer des contreparties intéressantes aux Wizards.

Il semblerait en tout cas que les Golden State Warriors soient très chauds sur le dossier. D’autant plus que Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green auraient tous les trois demandé au front-office d’utiliser les picks de Draft pour Bradley Beal.

Reste à savoir si les picks 7 et 14 ainsi qu’Andrew Wiggins et son gros contrat suffirait à convaincre les Wizards.

Quoi qu’il en soit, si le deuxième meilleur scoreur de la saison demande un trade, il aura un paquet de candidats. On devrait en savoir plus très rapidement. Il sait qu’il sera bien plus simple pour les Wizards et lui de monter un trade avant la Draft.

« C’est beaucoup plus simple de faire un deal quand vous savez quels sont les choix de draft, plutôt que d’avoir des futures picks dans les contreparties », explique un GM anonyme à BR.

Bref, on en saura donc plus très vite.