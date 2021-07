Bradley Beal à Golden State, c’est ce que veulent les stars des Warriors

Les Golden State Warriors n'ont pas l'intention de rester sages cet été. Selon Marcus Thompson, l'insider de The Athletic, les trois stars de l'équipe ont clairement demandé à leur direction de se retrousser les manches pour renforcer le roster coaché par Steve Kerr. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green auraient tout simplement demandé à Bob Myers d'utiliser les picks de Draft à sa disposition pour recruter... Bradley Beal.

L'affaire n'est évidemment pas aussi simple. Il faut monter un package suffisant pour convaincre les Washington Wizards de céder leur star. Jusqu'ici, Bradley Beal n'a d'ailleurs jamais formulé l'envie d'être tradé. Cela dit, avec les rumeurs autour de Russell Westbrook et le risque de perdre Beal sans contrepartie à l'été 2022, tout est envisageable.

Gregg Popovich a découvert quelque chose d'inattendu chez Bradley Beal

Pour qu'un deal se matérialise, il faudrait que Golden State offre ses picks 7 et 14 de cette année, mais aussi Andrew Wiggins, dont le contrat lui assure 31.5 millions de dollars en 2022 et 33.6 millions en 2023. Difficile de savoir si les Wizards trouveront une telle offre suffisante. Dans l'idée, pour un joueur du calibre de Bradley Beal, deuxième meilleur scoreur NBA, All-Star et pas encore trentenaire, on imagine que Washington souhaiterait des picks plus élevés.

Thompson ajoute que si quelque chose se passait à Portland autour de Damian Lillard - pour le moment il a juste mis la pression aux Blazers - les stars des Warriors souhaiteraient bien entendu voir leur GM Bob Myers passer à l'action pour tenter de le recruter.

Il ne s'agit pour le moment que de fantasmes. On sait que tout va très vite en NBA, mais Bradley Beal n'a cessé de jurer fidélité à Washington et Damian Lillard ne semble pas encore complètement prêt à rompre son serment de rester coûte que coûte à Portland.

Damian Lillard : pas encore un trade, mais une pression XXL !