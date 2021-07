Russell Westbrook intéresse les Lakers, un trade à l’étude ?

Pendant que les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns se battaient pour le titre NBA, les Los Angeles Lakers préparaient déjà leur plan d'attaque. A en croire Marc J. Spears de The Undefeated, les Californiens veulent une autre star avec LeBron James et Anthony Davis, spécifiquement sur le poste de meneur. Chris Paul, free agent, est un nom évident, mais c'est via un trade que les Lakers pourraient passer à l'attaque sur le dossier Russell Westbrook.

Ce serait par le biais d'un sign and trade impliquant Dennis Schröder, Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker que Los Angeles aimerait faire revenir Westbrook à la maison. Le joueur des Washington Wizards est né à Long Beach et a grandi à Hawthorne, au sud-ouest de L.A., puis à fait son cursus universitaire à UCLA. Depuis, il n'a jamais évolué dans une franchise qui le rapprochait de chez lui.

On ne sait pas si les Wizards se satisferont de récupérer ces pièces-là alors que le tandem Russell Westbrook-Bradley Beal commençait à montrer une connivence intéressante. Washington s'était qualifié in-extremis pour le play-in tournament, avant de disputer le 1er tour des playoffs contre Philadelphie (4-1).

Il reste une année de contrat à 44 millions de dollars à Russell Westbrook, qui dispose aussi d'une player option à 47 millions pour prolonger à la fin de la saison.

Le 21 mai dernier, Westbrook s'est offert le record du plus grand nombre de triple-doubles en carrière en dépassant Oscar Robertson.

Bradley Beal et Russell Westbrook ont déjà menti à leur nouveau coach : ils vont défendre