Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses autour de Bradley Beal. Beaucoup d’équipes aimeraient le récupérer. Et s’il a longtemps affiché sa volonté de rester aux Washington Wizards, il se murmure qu’il serait sur le point de demander un trade.

En cause, bien évidemment, les questions qu’il se pose sur la capacité de sa franchise à construire une équipe compétitive. Même si les Wizards ont atteint les playoffs après un début de saison catastrophique, ils sont loin, très loin de pouvoir devenir un prétendant.

Il se pourrait qu’une autre raison puisse peser dans la décision de Bradley Beal. L’arrivée du nouveau coach, Wes Unseld Jr. Ce n’est d’ailleurs pas tant le choix lui-même que la manière dont ça s’est fait qui lui poserait problème.

Jusqu’à présent, cette relation forte qu’il avait avec sa franchise de toujours faisait qu’il avait son mot à dire dans les décisions prises.

Bradley Beal à Boston grâce à Jayson Tatum ?

« Il n’y a pas beaucoup de gars qui peuvent dire qui ils veulent dans leur équipe. Pas beaucoup de gars ont l’opportunité d’avoir une équipe construite autour d’eux », expliquait-il en mars dernier à Fred Katz, de The Athletic.

Aujourd’hui, le même Fred Katz révèle que Bradley Beal n’a pas eu le même poids dans la recherche du nouveau coach de la franchise. Ce qui l'a agacé :

« Il a été frustré quand son choix favori pour le poste - l’assistant des Sixers Sam Cassell, un assistant à Washington pendant les premières saisons de Beal en NBA - n’a pas pu obtenir un second entretien. (…) « Mais l’une des principales raisons pour lesquelles il a choisi de rester à Washington pour toutes ces années supplémentaires, quand les équipes de la ligue considéraient qu’une demande de trade était inévitable vu que l’équipe continuait d’échouer à être un contender, c’était ce contrôle, ce poids dans les décisions qui finalement ne serait pas aussi important qu’il le pensait autrefois. »

Cela ne signifie bien évidemment pas que Bradley Beal va quitter les Washington Wizards pour cette unique raison. Mais c’est une raison de plus qui pourrait l’inciter à demander un trade.

Après tout, quitte à ne pas être l’élément central d’une franchise, pourquoi ne pas rejoindre des grosses écuries comme Boston ou Golden State ? Et leurs stars qui ont clairement fait savoir qu’elles voulaient jouer avec lui ?

