L'amitié entre Bradley Beal et Jayson Tatum est en train de faire grimper Boston dans les destinations les plus crédibles pour l'arrière des Wizards.

Bradley Beal n'a pas encore officiellement demandé son trade aux Washington Wizards, mais il semblerait qu'on n'en soit plus très loin. Peu évoquée jusqu'ici, une piste serait en train de se réchauffer à en croire Chris Miller de NBC Sports : celle menant aux Boston Celtics.

Selon le journaliste basé à Washington, Bradley Beal et Jayson Tatum entretiennent une amitié de plus en plus solide et la tentation de demander spécifiquement un trade à Boston existe chez Beal.

"Cette connexion avec Tatum, c'est du réel. Bradley Beal n'aurait jamais considéré Boston si Tatum n'y était pas. Soyons clairs. Mais avant qu'il ne doive quitter Team USA à cause du Covid, Brad avait une excellente synergie avec Jayson. Les conversations quotidiennes qu'ils ont eues ont fait grandir les chances des Celtics".

Bradley Beal à Golden State, c'est ce que veulent les stars des Warriors

Le commentaire Instagram de Tatum...

Si Beal venait à avoir son mot à dire sur l'équipe dans laquelle il aimerait être tradé - ce qui est probable vu ses bonnes relations avec la direction et sa fidélité - il ne faudra surtout pas oublier Boston.

La franchise a changé de head coach (Ime Udoka) et de président (Brad Stevens) et il ne serait pas étonnant de voir une révolution de palais dans l'effectif aussi.

Pour rappel, Jayson Tatum avait posté un commentaire pas très discret sur l'Instagram de Beal pour sous-entendre qu'il aimerait bien qu'ils soient coéquipiers en NBA...

Parmi les autres destinations évoquées pour Beal, on parlait récemment des Golden State Warriors, où le trio de cadres aurait demandé au front office de jouer le coup à fond.

Bradley Beal sur le point de demander un trade ?