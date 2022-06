Brett Brown de retour sur le banc des Spurs, l’héritier de Gregg Popovich ?

Rien n’a encore été confirmé, mais la prochaine saison des San Antonio Spurs est attendue comme la dernière de Gregg Popovich. Coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA, à la tête de son équipe depuis 26 ans, sa retraite sera un véritable tremblement de terre dans la ligue. La question de sa succession devient donc de plus en plus urgente. En l’occurrence, Brett Brown vient de gagner en crédibilité pour le poste.

En effet, Brown fera son retour sur le banc de San Antonio en 2022-2023, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Assistant de Popovich entre 2009 et 2013, il serait un choix assez logique. Il porte l’identité des Spurs en lui et a accumulé une grande expérience depuis son départ. Il a notamment été coach en chef des Sixers pendant sept saisons et entraîné l’équipe nationale d’Australie pendant 11 ans.

"Je suis ravi de pouvoir embaucher un si bon coach, être humain et partenaire de dîner", a glissé Pop, en réaction à cette nouvelle.

Pendant toutes ses années loin du Texas, Brett Brown est resté proche de l’organisation. Pour cause, il a beaucoup apprécié son aventure aux Spurs et a énormément appris là-bas.

"J’ai littéralement vécu au contact de la royauté en ce qui concerne le coaching. Chacun [des coaches avec lesquels j’ai travaillé] m’a appris des choses et enseigné des qualités. Avec Pop, ce qui ressort pour moi, c’est qu’il est absolument impeccable sur le plan humain. […]", nous racontait-il dans une interview il y a un mois.

On s’attend justement à ce que la franchise choisisse un assistant ou ancien disciple de Gregg Popovich pour le remplacer. Quin Snyder, qui a quitté le Jazz cet été, est notamment pressenti comme l’un des favoris. Brown, avec le même profil, vient de rejoindre la liste. Becky Hammon se positionnait aussi comme une probable héritière avant qu’elle ne parte aux Las Vegas Aces, en WNBA. Les possibilités sont nombreuses.

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. Les Spurs ont une culture à préserver à travers leur reconstruction. Fier de ses 22 saisons consécutives en playoffs et 5 titres NBA, San Antonio est l’une des plus grandes dynasties de l’histoire. Ils chercheront certainement à surfer sur ce passif dans leur nouveau départ. C’est pourquoi un coach qui a connu l’âge d’or de la franchise devrait prendre les rênes de ce projet. Et, en ce sens, le recrutement de Brett Brown est un signe très parlant en sa faveur.

En phase avec le projet des Spurs, Gregg Popovich a validé le trade de Murray