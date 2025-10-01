Bronny James s’exprime sur les critiques qu’il a reçues

Au media day, Bronny James a expliqué comment la critique l’aide à progresser. Objectif : convertir cette motivation en minutes utiles et gagner (enfin) sa place dans la rotation des Lakers.

Au media day des Lakers, Bronny James a expliqué pourquoi l’attention et les critiques qu’il reçoit sont un moteur plutôt qu’un frein. Le sophomore assure transformer la pression en carburant à l’orée d’une saison où il veut gagner sa place dans la rotation.

Après une première année ballottée entre NBA et G League, l’arrière de 21 ans assume le bruit autour de son nom et dit s’en servir pour avancer. « Je pense que c'est excellent pour moi et mon mental de simplement ignorer les critiques... Le simple fait de voir ma progression et mes compétences s'améliorer en tant que joueur tout en étant scruté... c'est bon pour mon mental. » a expliqué Bronny James, déterminé à montrer des progrès tangibles dès le camp.

En 2024-25, Bronny a eu un temps de jeu réduit avec les Lakers (6,7 minutes de moyenne sur 27 apparitions pour 2,3 points), tout en multipliant les passages à South Bay pour se développer. Les attentes, elles, restent importantes, y compris parce qu’il est le fils de LeBron James, et le staff de JJ Redick a déjà évoqué une voie claire : défense, prises de décision simples, et impact sans ballon pour prétendre à des minutes en sortie de banc. Les chiffres de sa saison rookie fixent la base à dépasser.

La séquence médiatique confirme aussi un état d’esprit plus posé. Au-delà des réseaux et des débats sur le népotisme, Bronny James insiste sur la routine : travail quotidien, préparation mentale, et acceptation du « bruit » ambiant. Une philosophie qui rejoint les messages du vestiaire des Lakers ces derniers jours : jouer sur le long terme, trouver sa niche, puis la consolider au fil des semaines.

Les vidéos du media day montrent un joueur à l’aise face aux questions, conscient de la concurrence à l’arrière et de la nécessité d’apporter tout de suite sur les tâches « sales » (écran retard, pression sur porteur, discipline tactique).

Reste l’essentiel : convertir le discours en minutes utiles quand la pré-saison s’ouvrira, puis dans un calendrier qui débutera le 21 octobre. La bataille pour un rôle régulier se jouera sur l’énergie, la défense et l’adresse extérieure.

