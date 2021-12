Brook Lopez, un forfait sous-estimé pour les Bucks

Brook Lopez n’a joué que 28 minutes cette saison. Lors du tout premier match. Depuis, le pivot des Milwaukee Bucks est gêné par des problèmes de dos. Au point de se faire opérer mardi dernier. Du coup, il ne devrait pas retrouver les parquets de si tôt. En effet, la franchise anticipe déjà une absence de plusieurs mois même si elle espère le récupérer en fin de saison ou pendant les playoffs.

« On ne va pas fixer une date pour son retour mais on ne va pas non plus se dire qu’il ne rejouera plus du tout cette saison. On va tout faire pour qu’il puisse revenir », confie le coach Mike Budenholzer.