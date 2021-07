La reconstruction parfaite des Bucks résumée en un chiffre

La montée en puissance soudaine des Phoenix Suns surprend et impressionne à juste titre. En effet, la franchise de l’Arizona occupait encore la dernière place de la Conférence Ouest il y a deux ans. Pour finalement disputer les finales NBA aujourd’hui. Mais le renouveau des Milwaukee Bucks en l’espace de seulement quelques années reste aussi un modèle du genre. Avec une statistique anecdotique pour l’illustrer.

En 2013-2014, l’équipe du Wisconsin décrochait 15 petites victoires sur l’intégralité de la saison régulière à l’occasion des débuts de Giannis Antetokounmpo en NBA (et ceux de Khris Middleton à Milwaukee). Brandon Knight, depuis porté disparu, était le meilleur marqueur de Milwaukee, bon dernier de la ligue à l'époque. 15 succès, c’est donc aussi le nombre de succès accumulés par le Grec et ses coéquipiers depuis le coup d’envoi des playoffs. Ils n’ont plus qu’un match à gagner pour aller chercher une bague.

Les Bucks se sont reconstruits de zéro depuis 2014. En faisant des bons choix. Ils ont eu le mérite de drafter Antetokounmpo, sorti de nulle part. Mais aussi de faire venir Middleton le même été. Ils ont changé de propriétaire, de dirigeants, de coaches, de salle… tout ça pour finalement devenir petit à petit la formation dominante à l’Est. Et peut-être même des champions NBA.