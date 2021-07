Milwaukee Bucks @ Phoenix Suns : 123-119

Les Milwaukee Bucks se rapprochent du deuxième titre de leur histoire. La franchise du Wisconsin a pris un avantage important dans ces Finales NBA 2021 en allant l'emporter sur le parquet des Phoenix Suns (123-119) lors du Game 5.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour les joueurs de Mike Budenholzer puisqu'ils comptaient déjà 16 points de retard (21-37) à l'issue du premier quart-temps ! Mais, comme souvent, ils n'ont pas baissé les bras. Et se sont remis sur les bons rails dès le début du deuxième quart. Avec un 16-3 passé en quelques minutes pour recoller à trois longueurs.

Jrue Holiday, maladroit lors des premiers matches, s'est particulièrement illustré en enchaînant les paniers. Les Bucks ont repris l'avantage et menaient de 3 petits points à la pause (64-61).

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont alors pris les devants malgré la nouvelle performance exceptionnelle de Devin Booker. Déchaîné, le jeune arrière All-Star des Suns a terminé avec 40 points. Son deuxième match de suite avec au moins 40 pions. Il s'en est fallu de peu pour qu'il porte Phoenix vers la victoire. Mais Milwaukee a tenu bon.

Jrue Holiday décisif

Booker avait justement la balle entre les mains sur l'une des dernières possessions de la partie. Il restait moins de 30 secondes et les Suns étaient revenus à un point. Il pouvait tuer le match... et peut-être même les finales NBA. Mais Jrue Holiday lui a arraché la balle des mains. Une interception ultra décisive de la part du meneur, déjà excellent en défense depuis le début de la série.

Il a ensuite lancé la contre-attaque pour offrir un alley-oop à Antetokounmpo (32 pts, 9 rbds, 6 pds). Le Grec a manqué des lancers sur la fin de partie. Mais finalement sans conséquence. Holiday a lui inscrit 27 points à 12 sur 20 aux tirs en plus de ses 13 passes.

Khris Middleton termine avec 29 points. Du côté des Suns, Chris Paul a été impérial dans le money time (21 pts, 11 pds au total) mais son équipe partait de trop loin. 3-2 pour Milwaukee, qui aura l'occasion de boucler la série devant son public.

Devin Booker, perdant magnifique

- Devin Booker est le premier joueur de l'histoire à réussir deux matches de suite à 40 points ou plus en Finales NBA et à perdre ces deux matches. Ses 40 points à 17/33 n'ont pas suffi et peut-être ne retiendra-t-on que sa perte de balle sur la possession-clé du match, mais l'arrière des Suns montre de plus en plus les signes d'un franchise player de haut vol pour les années à venir.

Il a d'ailleurs compilé plus de match à 40 points sur sa première campagne de playoffs que LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Michael Jordan et Kobe Bryant n'en ont cumulés dans leur première post-saison.

- On notera que les Suns ont perdu un match en shootant à 68% à 3 points avec un incroyable 13/19 !

- Giannis Antetokounmpo a lui accompagné sa magnifique déclaration de la veille sur l'ego, la fierté et l'humilité, d'un match à 32 points, 9 rebonds et 6 passes. Le "Greek Freak" n'est plus qu'à une victoire d'un sacre NBA qui le ferait entrer dans une toute autre dimension dans les débats All-Time des prochaines décennies.

Les Bucks ont-ils réussi à renverser la tendance ?