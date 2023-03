Début de bagarre entre les Kings et les Bucks

Les Sacramento Kings n'ont pas apprécié que Giannis Antetokounmpo ne se contente pas de dribbler au milieu du terrain dans les toutes dernières secondes du match contre les Milwaukee Bucks. Trey Lyles lui a fait savoir en le bousculant et Brook Lopez est immédiatement venu défendre son coéquipier. Les deux hommes se sont alors agrippés, créant un début de bagarre entre les deux équipes.

Things just got HEATED between Trey Lyles and Brook Lopez 👀 pic.twitter.com/mjHK0xwLW6

Il faudra surveiller si la NBA donne d'éventuelles sanctions. Peut-être pas de matches de suspension mais sans doute une ou deux amendes.

Brook Lopez to Giannis:

“Got your back! I’m not gonna let him do that shit to you!”

Build him a statue#Bucks #FearTheDeer pic.twitter.com/3bmZDEWs6L

