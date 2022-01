Buddy Hield, les Lakers reviennent à la charge…

L'été dernier, Buddy Hield a été tout proche de quitter les Sacramento Kings pour les Los Angeles Lakers. Un accord avait même fuité entre les deux franchises. Mais finalement, les Angelenos ont misé sur Russell Westbrook.

Quelques mois plus tard, les Lakers se retrouvent dans le dur. Peu performants collectivement, les Californiens ont cruellement besoin de faire bouger leur effectif. Et sans surprise, un nom circule à nouveau pour renforcer Los Angeles : Hield.

D'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, les Lakers ont renoué le contact avec les Kings pour l'arrière. Les discussions ont tourné autour d'un package concernant Talen Horton-Tucker. Mais visiblement, les Kings ne se montrent pas convaincus.

Pour Sacramento, d'autres offres, avec des contreparties plus importantes, vont arriver avant la deadline des trades le 10 février. Et les Lakers, à l'exception de THT et du pick à la Draft NBA 2017, n'ont pas grand-chose à proposer...

Sur le papier, Buddy Hield incarne en tout cas une bonne idée pour Los Angeles. En l'associant avec LeBron James et Anthony Davis, il peut apporter grâce à son adresse à longue distance. Mais l'opportunité de le récupérer a été probablement ratée.

Westbrook plutôt que Lowry et Hield, comment les Lakers ont foiré leur recrutement