Westbrook plutôt que Lowry et Hield, comment les Lakers ont foiré leur recrutement

Les Los Angeles Lakers auraient pu récupérer Kyle Lowry et Buddy Hield mais ils ont préféré miser sur Russell Westbrook cet été...

La saison débute délicatement pour les Los Angeles Lakers. Seulement 5 victoires en 10 matches et une dixième place à l’Ouest. Avec déjà quelques moments de tensions, deux défaites contre des cancres et déjà des pépins de santé pour LeBron James et Anthony Davis. Il fallait s’y attendre après un tel remaniement pendant l’intersaison. Surtout avec l’arrivée de Russell Westbrook.

Pas de panique, donc, mais il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas admettre que les Angelenos ont des sérieux problèmes de complémentarité. L’effectif est finalement mal construit. Et ça, c’est la responsabilité de Rob Pelinka, le GM.

Le dirigeant n’est certainement pas le plus inspiré de toute la NBA, même si le titre décroché en 2020 lui donne – à tort – une forme de passe-droit auprès de l’organisation. Mais ses erreurs se payent cash aujourd’hui. Parce que les Lakers pourraient avoir un bien meilleur effectif.

Les 2 erreurs de Russell Westbrook qui ont coûté très cher aux Lakers

En mars dernier, ils négociaient pour faire venir Kyle Lowry. Le deal incluait alors Dennis Schröder, Kentavious Caldwell-Pope et Talen Horton-Tucker, tous envoyés aux Toronto Raptors en l’échange du meneur vétéran. Ce dernier avait fait comprendre qu’il serait prêt à venir s’il obtenait ensuite une prolongation de contrat. Mais Pelinka a refusé l’offre des Canadiens, parce qu’il estimait que Lowry revenait trop cher.

Kyle Lowry, le joueur qui aurait fait du bien aux Los Angeles Lakers

Il ne voulait pas se séparer d’Horton-Tucker, l’ailier prometteur de L.A. Ironique, quand on voit l’impact qu’a Lowry au Miami Heat (premier à l’Est) aujourd’hui. Surtout que Russell Westbrook est à la peine en Californie. Il y avait vraiment un joueur plus intéressant à récupérer sur le poste un. Quant à THT - qui est représenté par Klutch Sports, comme James - il n'a pas encore pu jouer cette saison.

Mais ce n’est pas fini. S’ils avaient fait venir Lowry, les Lakers auraient sans doute pu aussi mettre la main sur Buddy Hield. Le transfert était prêt cet été. Kyle Kuzma et Montrezl Harrell devaient rejoindre les Sacramento Kings en l’échange de l’arrière. Sauf que le front office de Los Angeles a préféré les expédier aux Washington Wizards contre Westbrook.

Imaginez donc un cinq majeur avec Kyle Lowry, Buddy Hield, LeBron James et Anthony Davis. Ce serait tellement plus complémentaire. Les Lakers auraient de toute façon eu l’argent pour signer des vétérans au minimum autour. Un erreur d’appréciation qui coûtera peut-être un titre en fin de saison.