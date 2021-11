Les 2 erreurs de Russell Westbrook qui ont coûté très cher aux Lakers

Les Los Angeles Lakers veulent que Russell Westbrook soit lui-même et ils ont sans doute raison. Il vaut mieux une version pleine du MVP 2017 qu’un joueur qui cherche à se cantonner dans un rôle qui ne lui correspond pas du tout. Mais en réclamant l’expérience « intégrale », les Angelenos vont aussi devoir apprendre à vivre avec les effets secondaires du produit.

Le meneur californien est très talentueux et très énergique mais il tend parfois à aller dans tous les sens, à se précipiter et à faire des choix inexpliqués. Et, parfois, il arrive que ça impacte négativement les résultats de son équipe selon le timing. Comme jeudi soir, avec deux erreurs bêtes dans le money time et une défaite de justesse de L.A. contre Oklahoma City, l’une des formations les plus faibles de la ligue.

Le pire, c’est que Russell Westbrook s’est foiré de deux manières différences en l’espace de 5 secondes. Des deux côtés du parquet. Alors qu’il s’agissait peut-être de deux des possessions les plus importantes de la partie. Avec d’abord un ballon perdu en fonçant dans le tas alors qu’il pouvait calmer le jeu – sait-il seulement le faire ? – et essayer de trouver une bonne position pour un Anthony Davis chaud patate (29 points, 18 rebonds). Surtout que les Lakers comptaient 2 points de retard et qu’il restait une vingtaine de secondes à jouer.

OMG, this is actually hilarious for many reasons pic.twitter.com/abY9MWa8JY — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) November 5, 2021

Mais non, Russ est parti tout droit et la balle aussi. Jusqu’en touche. Au moins, les joueurs de Frank Vogel avaient encore une occasion de faire un stop derrière. Mais allez comprendre ce qui est passé par la tête de Westbrook sur cette action défensive.

Ask yourself: what was Russ doing here? pic.twitter.com/OrPWl89E3X — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) November 5, 2021

Pourquoi cette course soudaine en abandonnant son défenseur ? Shai Gilgeous-Alexander n’a eu qu’à balancer une (très belle) passe pour Luguentz Dort. Allez, match plié. Les Lakers ont finalement réussi à revenir à un point sur un exploit de Carmelo Anthony mais RW a finalement manqué le tir pour arracher la prolongation. Mais ça, pour le coup, ce n’était pas une erreur. Juste de la maladresse. Les journalistes ont essayé de comprendre ses choix dans les dernières minutes. Ses réponses sont… fatigantes.

D’un côté, il n’a pas tort. Pourquoi commenter spécialement quelque chose que chaque spectateur a vu. Et puis, rater un tir, perdre un ballon, ça arrive. Ce qui est dommage, en revanche, c’est qu’il ne cherche pas vraiment à assumer sa responsabilité. Mais bon, ça le regarde. Enfin, lui et ses coéquipiers. Parce que les Lakers vont devoir vivre avec ça toute la saison. Pour le meilleur… et pour le pire.

