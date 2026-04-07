Les dirigeants des Bulls virés, Chicago va enfin changer de direction

Tout est une question de timing dans la vie et, aux Chicago Bulls, tout arrive malheureusement un temps en retard. C’est à quatre petits matches de la fin de la saison que le propriétaire Michael Reinsdorf s’est enfin décidé à virer Arturas Karnisovas et Marc Eversley, respectivement son ancien vice-président des opérations basket et son ancien GM. La franchise va donc désormais vite devoir trouver des nouveaux dirigeants pour préparer une draft qui sera déterminante pour le futur du club.

Le renvoi des deux dirigeants ne surprendra personne et encore moins les supporters de la « Windy City », fatigués des résultats décevants de leur équipe et du manque de direction claire de l’organisation. Karnisovas et Eversley ont été nommés à l’aube de la saison 2020-2021 et, six ans plus tard, les Bulls n’ont terminé qu’un seul exercice avec un bilan supérieur à 50% de victoires (224 victoires, 254 défaites au total). Pour une petite série de playoffs et 5 matches disputés au premier tour contre les Milwaukee Bucks en 2022.

Le problème, c’est que Chicago n’a jamais touché le fond non plus. Le management n’a jamais donné la chance à la franchise de reconstruire durablement. Les Bulls ont fait venir des All-Stars du troisième tiers de la ligue comme Zach LaVine, DeMar DeRozan ou encore Nikola Vucevic. De quoi former des groupes de qualité mais sans pour autant s’installer parmi les meilleures équipes de l’Est. Peut-être que l’équipe serait allée plus loin sans les blessures de Lonzo Ball, qui ont fait dérayer un effectif vainqueur de 38 de ses 59 premiers matches en 2022.

Là où les dirigeants ont raté le coche, c’est justement dans la revente de ces joueurs clés. Ils ont à chaque fois trop tardé. Constamment un temps de retard. Du coup, ils n’ont jamais fait le plein d’assets et sont restés englués dans ce milieu de tableau, avec trois éliminations de suite au play-in sans drafter haut pour relancer le projet. Même cette saison, un départ canon, avec 5 victoires de suite, a fait perdre de vue au club que l’objectif était sans doute ailleurs.

Les Bulls ont tous leurs choix de draft et de l’espace sous le Cap. Mais ils vont devoir se montrer patients. Matas Buzelis est un joueur intéressant mais ce n’est probablement pas une future superstar. Noa Essengue s’est blessé dès ses débuts en NBA. Tre Jones et Josh Giddey ont montré des choses. Autour, il va falloir renouveler. Virer Arturas Karnisovas et Marc Everlsey était une première étape. Mais Reinsdorf, le proprio, est un point commun à bon nombre des saisons décevantes de la franchise. Et il est évidemment toujours en place ce matin. Sans doute pour encore un bon moment.