Burries clutch, Ayayi brille : les perfs de la nuit en Summer League

Voici ce qu’il fallait retenir des matches de la nuit en Summer League NBA.

Brayden Burries a offert la victoire aux Bucks au terme de son meilleur match de l’été, Gérald Ayayi a répondu avec 22 points et Cedric Coward a envoyé Memphis en finale. Cameron Boozer et Yaxel Lendeborg ont également contribué à la qualification de leurs équipes au terme d’une nuit comprenant sept rencontres, dont les deux demi-finales de la Summer League.

Brayden Burries plante 27 points et inscrit le panier de la victoire

Brayden Burries a conclu sa Summer League avec sa prestation la plus marquante. Le dixième choix de la dernière Draft a inscrit 27 points, pris 4 rebonds et distribué 5 passes décisives lors de la victoire de Milwaukee contre Philadelphie (96-94).

L’arrière a surtout fait la différence sur la dernière possession. Alors que les deux équipes étaient à égalité, Burries a traversé le terrain, attaqué le cercle et conclu malgré le contact à 1,5 seconde de la fin.

Une action décisive venue récompenser son agressivité. Le rookie des Bucks a régulièrement utilisé sa puissance pour mettre la défense sous pression et se créer des situations près du panier.

Nate Ament, sélectionné en treizième position, a ajouté 12 points et 7 rebonds pour Milwaukee.

Gérald Ayayi termine meilleur marqueur des Sixers

La défaite n’a pas empêché Gérald Ayayi de réussir une très belle sortie. Le Français a terminé meilleur marqueur de Philadelphie avec 22 points en seulement 24 minutes.

Ayayi a affiché son activité habituelle, avec des courses en transition, des prises de décision rapides et une vraie capacité à profiter des espaces sans monopoliser le ballon. Il a également inscrit les lancers francs qui avaient permis aux Sixers d’égaliser dans les dernières secondes.

Cette performance vient conclure une Summer League intéressante pour le joueur passé par Cholet et Paris. Dans une équipe privée de plusieurs de ses principales attractions pour ce dernier match, Ayayi a parfaitement saisi l’occasion de se montrer.

Cedric Coward propulse Memphis en finale

Cedric Coward a été le grand artisan de la victoire des Grizzlies contre Houston en demi-finale (101-90). Il a compilé 28 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, avec 4 paniers à trois points.

Coward a inscrit 19 de ses 28 points après la pause et permis à Memphis de conserver le contrôle d’une rencontre dominée dès le premier quart-temps. Les Grizzlies ont pris les commandes avec un 26-9 et n’ont jamais été rejoints.

Cameron Boozer n’a pas eu besoin de beaucoup scorer pour peser. Le troisième choix de la Draft a terminé avec 12 points, 12 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

Boozer a encore montré sa capacité à contribuer dans plusieurs secteurs, même lorsque son adresse ou son volume offensif ne lui permettent pas de réaliser un carton. Memphis affrontera Golden State en finale.

Yaxel Lendeborg élimine les Lakers

Yaxel Lendeborg a guidé les Warriors vers la finale en contribuant à leur victoire contre les Lakers (92-88). Le onzième choix de la Draft a enregistré 15 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres, avec le meilleur différentiel de son équipe à +11.

La rencontre a compté 18 changements de leader et 10 égalités. Golden State a finalement pris le dessus dans la dernière minute, notamment grâce à une défense solide et à son adresse extérieure.

Côté Lakers, Cameron Carr, sélectionné en 24e position, a inscrit 17 points, mais avec seulement 5 tirs réussis sur 16. Adou Thiero a été le joueur le plus complet de Los Angeles avec 18 points, 10 rebonds et 3 interceptions.

Malik Reneau saisit sa chance avec Orlando

Orlando avait laissé plusieurs de ses principaux joueurs au repos, dont le Français Noah Penda. Cela n’a pas empêché le Magic de terminer sa compétition par une victoire contre Boston (103-99).

Malik Reneau a profité de l’occasion pour inscrire 19 points à 6 sur 7 au tir en seulement 18 minutes. Il a marqué l’intégralité de ses points après la pause et réussi ses trois tentatives derrière l’arc.

Au’Diese Toney a ajouté 18 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Boston a été mené par les 18 points et les 4 paniers primés de Caleb Grill.

Penda boucle de son côté sa Summer League avec 15 points, 6,7 rebonds, 3,3 passes décisives, 2,7 contres et 1,7 interception de moyenne en quatre apparitions. Une campagne particulièrement complète pour le Français.

Reece Beekman distribue 14 passes

Washington a terminé son été par une victoire contre Atlanta (91-83), portée par la maîtrise de Reece Beekman. Le meneur a compilé 13 points, 6 rebonds et surtout 14 passes décisives.

Beekman a parfaitement alimenté John Camden, auteur de 22 points, et Chris Livingston, qui en a ajouté 20. Le 46e choix de la dernière Draft, Felix Okpara, a de son côté enregistré 12 points et 8 rebonds.

Devon Higgs a été le meilleur joueur des Hawks avec 22 points, 7 rebonds et 2 interceptions.

Jalen Slawson termine son été en beauté

Jalen Slawson a encore livré une performance très complète dans la victoire d’Indiana contre New Orleans (91-73). L’ailier a terminé avec 22 points à 8 sur 15 au tir, 4 rebonds, 3 passes décisives, 4 contres et 1 interception.

Slawson a dépassé les 20 points lors de quatre de ses cinq rencontres à Las Vegas. Il s’est également distingué par sa protection du cercle, avec au moins quatre contres lors de trois matches.

Le rookie Braden Smith a connu une soirée discrète au scoring avec 5 points, mais le 38e choix de la Draft a distribué 9 passes décisives. Yuki Kawamura en a ajouté 12, permettant aux Pacers de terminer avec 28 assists.

Dominique Daniels Jr. a inscrit 25 points pour les Pelicans, mais New Orleans a été largement dominé lors d’un troisième quart-temps remporté 29 à 12 par Indiana.

Les Spurs s’imposent sans les principaux prospects

San Antonio a conclu le programme en battant Phoenix (86-81). Les principales attractions des deux équipes avaient toutefois été laissées au repos pour cette dernière rencontre.

Les Suns étaient notamment privés de Khaman Maluach, Rasheer Fleming et Koa Peat. Phoenix a malgré tout résisté jusqu’aux dernières secondes, avant que les Spurs ne sécurisent leur victoire sur la ligne des lancers francs.

La nuit aura donc surtout été marquée par les qualifications de Memphis et Golden State pour la finale, mais aussi par les sorties de Brayden Burries, Cedric Coward et Gérald Ayayi. Ce dernier aura signé la principale performance française de la journée, pendant que Noah Penda était préservé par Orlando.