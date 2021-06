Ça trashtalke en français sur le terrain entre Philadelphie et Atlanta

Visiblement, ça se provoque bien comme il faut entre Joel Embiid et Clint Capela dans la série entre Philadelphie et Atlanta. En français s'il vous plait !

On aimerait bien être une mouche - ou un fan assez riche pour se payer une place courtside - lors de cette série entre les Philadelphie Sixers et les Atlanta Hawks. Pour mieux voir le jeu ? Oui, mais pas que. Il y a visiblement quelques échanges savoureux à l'oral entre certains joueurs des deux équipes que seuls des gens maîtrisant la langue de Molière pourraient comprendre.

Clint Capela, le pivot suisse des Hawks, a avoué à Zach Klein de WSB que Joel Embiid et lui se cherchaient des poux depuis le début de l'opposition. Physiquement, déjà, puisque l'on parle quand même de deux très beaux spécimens, mais verbalement aussi. Francophone, Capela participe à un trashtalk très actif avec le Camerounais des Sixers, lui aussi à l'aise dans la langue la plus parlée dans son pays natal.

On sait qu'Embiid est un maître pour entrer dans la tête de certains adversaires, mais Clint Capela a du répondant et il est certain que leurs coéquipiers doivent en entendre des vertes et des pas mûres... sans comprendre un traître mot.

Lors de sa première saison dans la ligue, Luka Doncic avait expliqué qu'il allait effectuer une remise en jeu lorsqu'il a entendu quelqu'un derrière lui l'insulter en slovène. C'était Kobe Bryant, qui avait demandé à son ancien coéquipier Sasha Vujacic quelques tuyaux dans sa langue natale pour pouvoir perturber Doncic...

Si vous avez la chance d'assister à l'un des matches et que vous arrivez à tendre une oreille... Sinon, les deux équipes sont à égalité 1-1 et se retrouvent la nuit prochaine à Atlanta pour le game 3.

