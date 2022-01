Cade Cunningham et la comparaison inutile avec Evan Mobley

Dans notre dernier volume de la Rookie Race, Evan Mobley et Cade Cunningham occupent les deux premières places. Le joueur des Pistons effectue une remontée spectaculaire après un début un peu poussif et est un vrai prétendant à la succession de LaMelo Ball. Invité à s'exprimer sur son "concurrent" au sortir de son triple-double lors de la victoire de Detroit face à Cleveland, Cunningham n'a pas fanfaronné et s'est montré assez lucide.

"Je ne peux pas jouer le basket d'Evan Mobley mieux que lui et Evan Mobley ne peut pas jouer mon basket mieux que moi. Je dois juste me concentrer sur moi-même. Lorsque tu te concentres sur la narration des choses, ta tête n'est pas au bon endroit".

Cade: "I can't play Mobley's game better than him, and he can't play my game better than me. I just have to focus on myself. ... When you focus on the narrative, your mind is not in the right place."

— James Edwards III (@JLEdwardsIII) January 31, 2022