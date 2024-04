Caitlin Clark et Iowa en finale du Tournoi NCAA

La finale du Tournoi NCAAW opposera Caitlin Clark et sa fac d'Iowa à la machine South Carolina. Retour sur les matches du Final Four.

Le Final Four du Tournoi NCAAW a livré son verdict cette nuit du côté de Cleveland. South Carolina affrontera Iowa dans la nuit de dimanche à lundi, après leur qualification dans des circonstances bien différentes.

Les Gamecocks de Dawn Staley ont roulé sur NC State (78-59) sans jamais vraiment trembler. Kamilla Cardoso (22 pts, 11 rbds) a fait jouer sa taille (2,01 m) pour dominer la peinture et ramener South Carolina en finale, deux ans après le sacre face à UConn.

La victoire de SC a été beaucoup moins difficile à conquérir que celle d'Iowa, dans le match féminin le plus médiatisé de l'année contre UConn.

Tout s'est joué dans le money time pour Caitlin Clark et ses coéquipières, qui ont contenu les efforts des Huskies sur le fil. UConn est revenu à un point dans les derniers instants grâce à un panier primé de Nika Mühl (9 pts, 7 asts) et a eu une balle de match sur une dernière remise en jeu. Malheureusement pour Paige Bueckers et ses coéquipières, une faute offensive sifflée contre Aaliyah Edwards (17 pts, 8 rbds, 5 stls) a mis fin au suspense.

Le duel annoncé entre Caitlin Clark et Paige Bueckers a mis du temps à se dessiner et on a surtout vu deux collectifs valeureux et soudés s'affronter. Clark a tout de même réussi à prendre petit à petit la mesure de l'énorme défense des Huskies sur son dos (notamment l'héroïque Mühl), pour compiler 21 points, 9 rebonds et 7 passes. Bueckers a elle fini avec 17 points à 7/17. L'un des facteurs X du soir pour Iowa aura été la sophomore Hannah Stuelke (23 pts à 9/12).

Dimanche, les Hawkeyes n'auront pas les faveurs des pronostics dimanche, contre une équipe de South Carolina invaincue durant la saison régulière et qui a les armes pour remporter un nouveau sacre.

Après cette finale, Caitlin Clark pourra prendre quelques jours de repos, avant de filer à New York pour assister à la Draft 2024, où elle sera sélectionnée en première position par l'Indiana Fever. Pour Paige Bueckers, ce sera l'année prochaine, puisqu'elle a décidé d'utiliser son année bonus d'éligibilité pour rester à UConn et tenter de gagner le titre NCAA. En arriver là cette saison après l'hécatombe de blessures subies était déjà prodigieux. L'an prochain, si l'infirmerie est moins pleine, les Huskies auront de bonnes chances de retrouver le Final Four.