Caitlin Clark n’est-elle pas assez protégée par l’arbitrage ?

Caitlin Clark est-elle victime d'un arbitrage différent en WNBA ? Les derniers incidents face au Mercury ont relancé le débat. On fait le point entre faits, chiffres et polémiques

Le cas de Caitlin Clark fait beaucoup parler. Est-elle trop protégée ou, au contraire, pas assez ? Une question qui divise de plus en plus les observateurs de la WNBA.

D'un côté, certains estiment que la star du Fever est insuffisamment protégée par les arbitres, qu'elle subit énormément de contacts, que trop de fautes commises sur elle passent sous les radars et qu'elle reçoit des fautes techniques un peu trop facilement.

De l'autre, ses détracteurs parlent d'une joueuse qui bénéficie d'un "special whistle", qui obtient certaines décisions grâce à son statut et qui, par son attitude envers les arbitres ou ses adversaires, alimente aussi les tensions.

Deux visions totalement opposées d'une joueuse générationnelle, alors que les deux derniers matchs face au Mercury ont une nouvelle fois relancé le débat.

La polémique du Mercury

Les deux confrontations entre Phoenix et Indiana ont largement alimenté les discussions autour de l'arbitrage de Caitlin Clark.

Lors du premier match, une altercation éclate avec DeWanna Bonner avant que plusieurs joueuses des deux équipes ne viennent s'en mêler. Après avoir applaudi en direction du banc adverse, Clark reçoit une faute technique, une décision vivement contestée par le Fever et une partie de ses supporters.

Pour autant, même si la sanction peut sembler sévère, ce type de faute technique a déjà été distribué à plusieurs reprises cette saison. Il ne s'agit donc pas d'un traitement réservé à la meneuse d'Indiana.

Quelques jours plus tard, la polémique prend une autre ampleur. Alyssa Thomas assène un coup dans la gorge de Clark. Aucune faute n'est sifflée sur l'action, malgré un geste qui n'a clairement pas sa place sur un parquet.

La réaction est immédiate, aussi bien du côté d'Indiana que sur les réseaux sociaux.

La coach du Fever, Stephanie White, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots :

"Comment peut-on encore se planter ? C’est absolument irrespectueux. On a passé toute l’intersaison à analyser l’arbitrage, et je continue de dire que la seule chose qu’on demande, c’est de la cohérence. Caitlin Clark n’est pas arbitrée de la même manière que les autres. Le coup à la gorge, c’est dingue."

La WNBA a finalement revu l'action après le match et suspendu Alyssa Thomas après avoir requalifié la faute en flagrante 2.

À nos yeux, il s'agit surtout d'une erreur d'arbitrage. Au vu de la densité de joueuses autour de l'action, il est tout à fait possible que les arbitres n'aient simplement pas vu le geste en direct. Cela ne l'excuse pas, mais cela paraît plus crédible qu'une volonté de ne pas protéger la star du Fever.

Stephanie White a également regretté le faible nombre de fautes sifflées en faveur de son équipe dans le money-time.

Les faits

Les statistiques de la saison permettent néanmoins de nuancer certaines critiques.

Indiana fait partie des équipes qui obtiennent le plus de lancers francs de la ligue avec 23,3 tentatives par match. Caitlin Clark, de son côté, tourne à 6,1 lancers francs de moyenne. Des chiffres qui ne vont pas vraiment dans le sens d'une joueuse systématiquement désavantagée par l'arbitrage.

En revanche, l'agacement de Stephanie White sur les fautes sifflées contre son équipe est plus compréhensible. Le Fever est la franchise qui commet le plus de fautes personnelles en WNBA avec une moyenne de 24,2 par rencontre.

Cela traduit aussi le style de jeu très physique d'Indiana. Clark elle-même commet près de quatre fautes par match, certaines parfaitement évitables. Elle n'en est encore qu'à sa troisième saison et apprend toujours à gérer un statut devenu immense.

Celui d'une superstar que toutes les défenses ciblent désormais en priorité.

Les blessures et la dimension physique

Avant son arrivée en WNBA, Caitlin Clark avait très rarement connu de blessures importantes. Depuis son passage chez les professionnelles, les pépins physiques se multiplient.

Après des soucis à la cheville puis à l'aine la saison dernière, elle est aujourd'hui régulièrement gênée par son dos. Lors du dernier match contre Phoenix, elle a d'ailleurs quitté le parquet au troisième quart-temps sans revenir.

Clark possède également un profil plus fin que certaines stars de la ligue. La WNBA est beaucoup plus physique que la NCAA et elle subit aujourd'hui des contacts qu'elle connaissait beaucoup moins auparavant. Mais elle est loin d'être la seule dans ce cas. Des joueuses comme Napheesa Collier, Paige Bueckers ou encore A'ja Wilson sont elles aussi régulièrement ciblées par les défenses adverses.

Il est d'ailleurs important de rappeler que les blessures de Clark sont principalement d'origine musculaire et ne sont pas directement liées aux fautes les plus spectaculaires dont elle a été victime.

Alors oui, Caitlin Clark reçoit parfois des coups qui mériteraient des sanctions plus sévères. Le geste d'Alyssa Thomas en est le parfait exemple.

Mais, dans l'ensemble, nous ne pensons pas que la meneuse du Fever soit moins protégée que les autres stars de la ligue. Ce qui change, c'est surtout l'exposition médiatique. Avec la plus grande fanbase de la WNBA, chaque faute commise sur elle fait instantanément le tour des réseaux sociaux.

L'arbitrage en WNBA est régulièrement critiqué, mais ce problème dépasse largement le seul cas de Caitlin Clark. Les erreurs concernent toutes les équipes et toutes les joueuses.

Sa popularité agit finalement comme un gigantesque projecteur : lorsqu'une décision litigieuse la concerne, elle devient immédiatement un sujet national. Et c'est peut-être le seul véritable traitement différent dont bénéficie aujourd'hui la superstar du Fever.