Caleb Wilson fait encore le show, Meleek Thomas cartonne : les performances de la nuit en Summer League

La Summer League de Las Vegas a encore offert quelques cartons individuels cette nuit. Meleek Thomas a signé la performance offensive de la journée, Caleb Wilson a confirmé son excellent début malgré la défaite des Bulls et plusieurs jeunes joueurs ont continué de marquer des points dans la course aux contrats et aux places dans les rotations.

Caleb Wilson spectaculaire… et actif partout

Après ses 35 points et ses 7 tirs primés pour ses débuts, Caleb Wilson n’a pas connu la même réussite offensive face au Jazz. Le quatrième choix de la Draft a tout de même terminé avec 19 points, 8 rebonds, 5 contres, 2 interceptions et 2 passes décisives en 29 minutes.

Wilson a notamment réveillé la salle avec un énorme poster et a encore montré sa capacité à peser des deux côtés du terrain. Il a également rentré 3 de ses 8 tentatives à trois points. Tout n’a pas été parfait, puisqu’il a manqué ses six lancers francs et que Chicago s’est lourdement incliné, 80 à 63. Mais après deux rencontres, son activité défensive, son agressivité et son adresse extérieure sont plutôt rassurantes pour les Bulls. Jonas Aidoo a mené Utah avec 17 points et 11 rebonds.

Caleb Wilson claque encore un dunk incroyable !

Kobe Johnson en feu avec Atlanta

Les Hawks sont toujours invaincus à Las Vegas après leur succès contre Boston (102-90), et ils le doivent en grande partie à Kobe Johnson. Le frère de Jalen Johnson a inscrit 30 points à 11 sur 18 au tir, avec 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en seulement 24 minutes.

Atlanta a pris le contrôle du match grâce à un 16-0 dans le deuxième quart-temps et n’a plus vraiment été inquiété. Henri Veesaar a également apporté 20 points, tandis que Chris Cenac Jr. a compilé 16 points, 5 rebonds et 4 contres pour les Celtics.

Meleek Thomas plante 35 points

Il avait déjà inscrit 30 points lors de sa précédente sortie. Cette fois, Meleek Thomas a fait encore mieux avec 35 unités dans la victoire de Cleveland contre Miami (90-73).

Le 34e choix de la dernière Draft a terminé à 14 sur 23 au tir, dont 5 sur 9 derrière l’arc, avec également 3 rebonds et 2 interceptions. Il avait déjà compilé 21 points à la pause et a constamment créé de la séparation pour sanctionner la défense du Heat. Avec deux matches consécutifs à au moins 30 points, l’arrière est clairement l’une des révélations de ce début de Summer League.

Cameron Boozer continue de remplir les cases

Les Grizzlies ont perdu contre Dallas (96-88), mais Cameron Boozer a encore livré une performance très complète. Le troisième choix de la Draft a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions.

Dallas a toutefois répondu avec un collectif beaucoup plus équilibré. Darin Green Jr. a inscrit 18 points en sortie de banc, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu en a ajouté 16 à 7 sur 8 au tir et Sergio De Larrea a distribué 12 passes décisives, en plus de ses 16 points. Les remplaçants des Mavericks ont inscrit 51 des 96 points de leur équipe.

Seth Lundy décisif des deux côtés du terrain

Seth Lundy n’a pas seulement terminé meilleur marqueur de Toronto avec 22 points. Il a aussi réalisé l’action défensive de la soirée en contrant Rienk Mast au buzzer pour préserver la victoire des Raptors contre Indiana (94-93).

Mast avait pourtant réalisé un très bon match avec 23 points et 10 rebonds. Jalen Slawson a ajouté 21 points et 8 rebonds pour les Pacers, mais Toronto a eu le dernier mot au terme d’une rencontre qui a compté 13 changements de leader.

Khaman Maluach enchaîne les double-doubles

Enfin, Khaman Maluach a continué son excellente Summer League avec 21 points et 10 rebonds dans la victoire de Phoenix contre Milwaukee (95-88). Il s’agit déjà de son troisième double-double consécutif.

Les Suns ont également pu compter sur les 19 points de Koa Peat. Côté Bucks, Brayden Burries a encore été très intéressant avec 23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. Milwaukee s’est incliné, mais son dixième choix de Draft continue de montrer qu’il peut créer balle en main et contribuer dans plusieurs secteurs.

Parmi les autres performances à retenir, Jack Kayil a inscrit 19 points lors de la victoire des Knicks contre Detroit (86-75), alors que Chaz Lanier a marqué 24 points pour les Pistons en réussissant 8 de ses 12 tentatives derrière l’arc.