Cam Thomas se comparerait à un All-Star, délusoire ou justifié ?

Le marché des Free Agents Restricted, ceux dont les franchises actuelles peuvent s’aligner sur les propositions que feront d’autres clubs, est au point mort. Jonathan Kuminga, Josh Giddey, Quentin Grimes, etc. Tous sont dans l’attente, à un moment de la saison où les équipes n’ont pas l’espace nécessaire sous le Cap pour leur offrir le contrat qu’ils méritent. Du coup, certains des joueurs hésitent à juste signer la Qualifying Offer qui leur a été proposé (les organisations doivent le faire pour obtenir ensuite le droit de s’aligner sur les offres). Ils joueraient alors un pari sur un an avant d’être vraiment libre de toutes obligations en 2026. Selon Jake Fisher, Cam Thomas envisagerait sérieusement de prendre cette route.

Le scoreur des Brooklyn Nets est très loin d’un accord avec ses dirigeants. En réalité, il se verrait comme un joueur dans le même moule qu’un Tyler Herro, un Jalen Green ou un Immanuel Quickley. Trois combo guards qui ont accompli des choses différentes dans cette ligue mais qui ont un salaire similaire au-dessus des 30 millions de dollars annuels. Thomas s’imaginerait donc dans cette zone, peut-être même plus proche des 40.

Il tournait à 24 points par match la saison dernière, mais sur seulement 25 rencontres. Et avec un PER légèrement supérieur à la moyenne (18 pour CT, 15 étant considéré comme la norme) et des win shares sur 48 minutes très faibles. Herro marquait autant de points mais sans se blesser cette fois-ci et avec plus de rebonds, plus de passes, des pourcentages supérieurs et bien évidemment des stats avancées plus intéressantes. Même Green était globalement plus efficace que Thomas en jouant évidemment dans une équipe plus forte. Quickley peut sembler moins performant offensivement mais il coche plus de cases sur le terrain.

Ça ne veut pas dire que Cam Thomas est nécessairement moins fort que ces joueur-là. Le fait qu’il se voit dans cette catégorie peut se tenir et ses partisans pourront défendre l’idée qu’il serait éventuellement plus performant dans une meilleure équipe. Même si ça reste à prouver.

Les Nets auraient peut-être quand même intérêt à trouver un terrain d’entente, quitte à lui donner 25 millions l’année (s’il l’accepte) plutôt que de prendre le risque de le voir quitter le navire sans contrepartie en 2026. Ils pourront toujours l’échanger par la suite si vraiment ils ne veulent pas bâtir autour de lui ou avec lui.