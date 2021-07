Tous les aspirants NBA savent qu'à un moment on leur demander à quels joueurs, actuels ou passés, ils pourraient comparer leur profil et leur style de jeu. Cam Thomas, l'arrière de LSU, n'as pas pu y couper lors de son interview chez Yahoo Sports. Il y était visiblement préparé, mais ça ne l'a pas empêché de surprendre son mode en voyant des similitudes avec des joueurs tout sauf banal.

Généralement annoncé en milieu ou fin de 1er tour pour la Draft 2021, Thomas a l'air du genre irréaliste ambitieux

"Si je devais choisir un joueur du passé, ce serait Kobe Bryant, parce qu'on a un peu le même état d'esprit et la même manière de scorer. Pour les joueurs actuels auxquels je me compare, il y a Devin Booker, Bradley Beal et James Harden".

Ah oui, quand même : un des meilleurs joueurs de tous les temps, un ancien MVP et deux All-Stars bien établis et qui comptent parmi les meilleurs attaquants de la NBA, rien que ça... Peut-être Cam Thomas aura-t-il raison et on rira dans quelques années d'avoir trouvé ses déclarations un peu audacieuses. Le garçon a effectivement des qualités offensives, mais aussi un flair défensif qui lui permettra sans doute de se faire une place dans la ligue.

Simplement, se revendiquer inspiré par la Mamba Mentality et trouver qu'on a des points communs avec d'autres très, très bons joueurs ne suffit pas à faire de vous une star NBA.

