Cam Whitmore met un poster de l’espace… tristement refusé

Peu de rookies se sont autant montrés à leur avantage pendant l'été et l'intersaison que Cam Whitmore. Descendu très bas de manière surprenante lors de la Draft 2023 alors qu'il était fréquemment annoncé dans le top 5, le nouveau joueur des Houston Rockets continue de briller . La nuit dernière, Whitmore a bien failli réaliser le plus gros poster de la pré-saison lors du match contre les Spurs. Son dunk violent sur la truffe de Doug McDermott a malheureusement été invalidé et transformé en faute offensive, mais on voit bien que l'ancien ailier de Villanova a de la dynamite dans les jambes, en plus de mains tout à fait compétentes pour scorer (15 pts cette nuit). Cam Whitmore est en mission pour prouver qu'il est LE steal de cette cuvée.

CAM WHITMORE POSTER 💥 but didn't count... pic.twitter.com/ofypcSYy1t — Bleacher Report (@BleacherReport) October 17, 2023