Carmelo Anthony n’a toujours pas digéré sa brouille avec Phil Jackson

Il ne s'agit pas d'un secret, la collaboration entre Carmelo Anthony et Phil Jackson aux New York Knicks a été un échec. En 2017, l'aventure entre les deux parties s'est terminée avec le trade du joueur à l'Oklahoma City Thunder.

Sans surprise, le vétéran de 36 ans a du mal à digérer cette période. Outre des résultats collectifs décevants, Melo a souvent regretté la gestion des dirigeants de l'époque. Avec Jackson, les tensions étaient donc fortes. Et le natif de Brooklyn n'a vraiment aucune intention de faire la paix.

"Quand Phil est arrivé, il a coupé la ligne de communication entre moi et le Front Office, puis ensuite avec les membres du staff et même les joueurs. Vous savez ce que je veux dire ? A la minute où j'ai su qu'il jouait à ce petit jeu, j'ai donc dit 'nah'.

Si j'ai envie de revenir sur cette période avec lui ? Non, je n'ai pas besoin de tourner la page. Je sais que si je discute avec lui, il ne va pas dire ça. Il va probablement dire des choses totalement différentes. 'Oh non, ce n'était pas comme ça'.

Je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Et à ce stade, je n'en ai pas besoin", a ainsi lâché Carmelo Anthony pour le podcast All The Smoke.