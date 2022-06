Carmelo Anthony, l’idée d’un retour aux Knicks ?

Avec la volonté de se renforcer cet été, les New York Knicks pensent à un retour de l'ailier Carmelo Anthony sur cette intersaison.

Les New York Knicks ont connu un exercice 2021-2022 particulièrement décevant. Considérée sur la bonne voie après une saison 2020-2021 prometteuse, la franchise new-yorkaise n'a pas réussi à confirmer. Et logiquement, des changements sont attendus cet été. Notamment au sein de l'effectif. Et un ancien de la maison pourrait faire son retour : Carmelo Anthony.

D'après les informations du journaliste du New York Post Marc Berman, les dirigeants des Knicks ont eu des discussions internes concernant l'ailier de 38 ans. Malgré l'échec connu par les Los Angeles Lakers, le natif de Brooklyn a prouvé qu'il était capable d'avoir un impact intéressant en sortie de banc.

Ainsi, New York pourrait envisager de le faire revenir sur cette intersaison. Disponible pour le minimum, Melo représente un pari très peu risqué. Et il a sérieusement redoré son blason grâce à ses récentes performances comme remplaçant.

Reste cependant à savoir si les Knicks peuvent incarner une option pour l'ancien joueur des Denver Nuggets. Car sur cette intersaison, il va forcément discuter avec des formations ambitieuses. Et à ce stade de la carrière, il pourrait avoir l'envie de privilégier une équipe armée pour le titre NBA.

Mais bien évidemment, au niveau de la symbolique, un retour de Carmelo Anthony aux Knicks peut aussi le séduire avec une belle histoire à raconter.

Carmelo Anthony dans le flou total pour son futur