Carmelo Anthony dans le flou total pour son futur

Dans la saison épouvantable des Los Angeles Lakers, les satisfactions sont plutôt rares. Mais en sortie de banc, l'ailier Carmelo Anthony a parfaitement tenu son rang. A 37 ans, il a continué d'avoir un impact intéressant.

Avec 13,3 points (37,5% à trois points) en 26 minutes de moyenne, l'ex-joueur des Portland Trail Blazers a incarné un élément plutôt fiable. Signé pour le minimum sur un an par les Angelenos l'été dernier, Melo se trouve désormais dans le flou pour son avenir.

"Si je vais revenir avec les Lakers ? Je ne sais même pas. Pour le moment, je n'ai pas encore pensé à la saison prochaine. Je parle très sincèrement et honnêtement ici. Je n'ai même pas commencé à penser à ma décision concernant la saison prochaine, ou ce qui va se passer, ou où j'en suis.

Cela fait 19 ans que j'essaie de gagner un titre. Mais je me sens béni.... Je suis toujours capable de faire ça 19 ans après, et toujours capable d'en profiter et d'être motivé par ça. J'aime aller travailler et être avec les gars.

Donc souvent, je vais plutôt choisir ça à un titre, si je le peux, parce que c'est mon bonheur", a clamé Carmelo Anthony face aux médias.