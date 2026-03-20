Kevin Séraphin raconte : « ça a failli partir en baston avec Carmelo Anthony »

Il y a les bonnes et les mauvaises stars. Non, ce n’est pas un (excellent) sketch des Inconnus mais Kevin Seraphin a expliqué en détails la différence entre les deux lors de son passage dans le podcast Lockin de Zach Nani, Joel Postbad et Arthur Perticoz. Le Français, qui a eu l’occasion de jouer avec plusieurs All-Stars, revient notamment sur la manière dont certains cadres peuvent traiter leurs coéquipiers en prenant des exemples distincts. Et il n’épargne pas Carmelo Anthony quand on lui demande si les meilleurs joueurs de la ligue font sentir qu'il y a une hiérarchie entre les membres d'un même vestiaire.

« Les bonnes stars, non, les mauvaises stars, oui. Quand tu es un bon leader, tu inclus tout le monde avec toi. John Wall. Paul Pierce. Paul George. PG, c’était le meilleur. Dès le début, il te dit de passer à la maison. Tu arrives, on discute, il y a quelques joueurs, un chef cuisinier, il t’introduit… tu arrives dans un bon environnement. Carmelo Anthony était pour moi un moins bon leader. On a eu un conflit à un moment. On part à Denver et il emmène une partie de l’équipe au restau. Que son groupe. Les mecs qui lui lèchent les bottes. Ils vont tous manger, ils sont peut-être six. De l’autre côté, les Européens, nous, rien. On n’était pas au courant. On arrive le matin et ils parlent de leur repas, le fait que c’était lourd. Melo, il aimait bien distinguer les choses et te faire sentir que tu n’es pas une star. Il te met une pression de différentes façons. Donc on apprend pour ce repas mais personne ne dit rien et on s’est dit qu’on allait faire notre soirée entre nous vu qu’on n’avait pas match ce jour-là. Sauf qu’après ça, ça a posé un gros problème. Lui il ne comprenait pas pourquoi on ne l’avait pas invité. Alors qu’il a fait son truc sans nous la veille. On a le droit aussi d’aller manger entre nous ! Et ça, ça l’a énervé. Sur cette situation, il y a failli avoir baston parce que, pour moi, ce n’était pas du tout réglo. Ça a failli partir en couilles. Je lui ai dit ‘t’es fou toi’, à un moment donné, désolé du terme, mais nous on est quoi, on est des petites putes ? »

Carmelo Anthony a sans doute de la chance que ce ne soit pas allé plus loin. Parce que star ou pas, personne n’a envie de sentir passer le poing de Kevin Seraphin.