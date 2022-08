Carmelo Anthony, un retour aux sources pour boucler la boucle ?

A 38 ans, Carmelo Anthony dispose d’un avenir incertain. Plusieurs semaines après l’ouverture de la Free Agency, l’ailier se trouve toujours sur le marché. Pour autant, après une saison intéressante sur le plan individuel, l’ex-joueur des Los Angeles Lakers possède de nombreux prétendants.

Il se dit d’ailleurs que les Angelenos aimeraient le conserver pour une année supplémentaire. En réflexion par rapport aux options à sa disposition, le natif de Brooklyn pourrait aussi avoir l’envie de "boucler la boucle" en NBA.

En effet, d’après les informations du journaliste du Hoops Wire Sam Amico, Melo pourrait retrouver les Denver Nuggets ! Sélectionné au #3 pick de la Draft NBA 2003 par la franchise du Colorado, il envisagerait d’éventuelles retrouvailles. Et l'intérêt serait visiblement mutuel.

Sur le papier, il s’agirait bien évidemment d’une belle histoire. Car on le sait, la gestion de son départ, pour les New York Knicks, a laissé des traces auprès des fans. Et outre l’aspect symbolique, il incarnerait un renfort intéressant pour les Nuggets afin de renforcer le banc.

De son côté, Carmelo Anthony pourrait ainsi prendre sa retraite dans l’équipe de ses débuts. Le tout en jouant chez un prétendant au titre NBA.

