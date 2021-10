Carmelo Anthony prêt à assumer n’importe quel rôle aux Lakers

Carmelo Anthony a mis du temps pour accepter son changement de statut en NBA. Alors qu’il prenait de l’âge et que sa production diminuait, l’ancien multiple All-Star refusait de sortir du banc par exemple. Ce qui lui a valu d’être écarté des terrains pendant un an avant que les Portland Trail Blazers lui donnent finalement sa chance. Il s’est remis en question depuis. Et le voilà maintenant aux Los Angeles Lakers avec un esprit de « joueur de devoir. »

« A ce stade de ma carrière, je ferai tout ce qu’on me demande. J’ai été titulaire pendant 17 ou 18 saisons et j’ai été remplaçant pendant un an. Je ne pense pas à ce que sera mon rôle », confie Melo.

En tout cas, Frank Vogel compte bel et bien sur Carmelo Anthony. L’ailier ne vient pas juste pour glorifier l’effectif des Lakers.

« Je lui ai dit qu’il aurait une place importante chez nous », assure le coach. « Je ne sais pas encore ce que sera précisément son rôle mais il sera un facteur important. »

Carmelo Anthony compilait encore 13 points à 40% derrière l’arc la saison dernière.