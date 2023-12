Carmelo Anthony réagit aux critiques sur Zion Williamson

Ces derniers jours, Zion Williamson a reçu pas mal de critiques sur sa condition physique. Des médias, des consultants comme Charles Barkley et même sa franchise des New Orleans Pelicans ont insisté ces derniers temps sur son manque de forme. Carmelo Anthony, lui, semble comprendre la pression que le jeune joueur subit.

« Je pense que, dès le début, beaucoup de choses lui ont été mises sur les épaules, comme si ça lui avait été jeté dessus », a expliqué Carmelo Anthony dans le podcast 7PM in Brooklyn. « Tu dois être le ‘prochain’ - tu es le nouveau logo, tu es le prochain grand. Nous n’avons pas vu quelque chose de ce genre alors que ce gamin veut encore manger du McDonald’s, du Chick-fil-A, boire de l’ice tead, mec il est de Caroline du Sud… c’est ce qu’ils font là-bas - ils mangent… Les fans veulent qu’il soit ‘Zion Williamson, le plus grand depuis Wilt Chamberlain’… mais ce n’est pas ce qu’il veut être pour le moment.

Donc il s’est retrouvé confronter avec l’aspect mental de tout ça alors qu’il voulait juste avoir 19 ans, c’est tellement de pression… Donc tu commences à combattre tout ça, et puis les blessures arrivent… Et là on lui dit qu’il est trop lourd, trop ci, trop ça…

Il a besoin d’être discipliné. Tu ne peux pas avoir cette longévité dont on parle si tu n’as pas cette discipline. Mon message pour Zion est ‘discipline’, fais ce que tu as à faire et accepte ce statut de star. »

Après un gros match contre les Wolves (36 points), Zion Williamson avait réagi à ces critiques, expliquant qu’il ne pouvait contrôler que ce qu’il pouvait contrôler. Certes… Il n’a pas tort, tout comme Carmelo Anthony. Mais ce n’est pas cela qui empêchera les observateurs de penser qu’il serait injouable s’il était un peu plus en forme.