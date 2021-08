Carmelo Anthony rejoint son pote LeBron aux Lakers

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est officiel. Carmelo Anthony va jouer pour la première fois de sa carrière dans la même franchise NBA que LeBron James. "Melo" a signé un contrat d'un au minimum vétéran avec les Los Angeles Lakers, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Revenu à un niveau très satisfaisant avec les Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony va se voir offrir la plus belle opportunité de sa fin de carrière pour gagner un titre de champion. Il y rejoint donc son ami LeBron, mais aussi Anthony Davis et Russell Westbrook, pour une sorte de Team USA de vétérans.

Dans la foulée, Malik Monk, l'arrière des Charlotte Hornets, s'est aussi engagé avec les Lakers et sera l'un des plus jeunes membres d'un effectif très expérimenté, c'est un euphémisme. Carmelo Anthony (37 ans), LeBron James (36), Marc Gasol (36), Trevor Ariza (36), Jared Dudley (35), Dwight Howard (34), Wes Matthews (33), Wayne Ellington (32) et Russell Westbrook (32) vont former l'un des rosters les plus âgés depuis le début du millénaire.

Le 10e meilleur scoreur All-Time aux Lakers

La saison dernière, Melo tournait encore à 13.4 points de moyenne à presque 41% à 3 points. Les Lakers attendront de lui le même type de rendement, que ce soit dans le cinq ou en sortie de banc.

Carmelo Anthony va connaître la 6e franchise de sa carrière après les Denver Nuggets, les New York Knicks, l'Oklahoma City Thunder, les Houston Rockets et les Portland Trail Blazers. Il est à ce jour le 10e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il n'est qu'à 39 points du regretté Moses Malone et devrait pouvoir grimper encore de quelques rangs avant de raccrocher, que ce soit à Los Angeles ou ailleurs.

