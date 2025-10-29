Carmelo Anthony donne son pronostic pour la saison des Knicks

Même s’ils ne les imaginent pas forcément champions, Carmelo Anthony se veut optimiste sur les chances des New York Knicks cette saison.

Les New York Knicks de Jalen Brunson font ce que ceux de Carmelo Anthony n’ont pas réussi pendant quelques années : rester compétitifs au sommet de la Conférence Est en gagnant notamment des séries saison après saison. Un regain de forme qui plaît à l’ancien franchise player, plutôt enthousiasmé par les performances de l’équipe de Manhattan. Il imagine même une belle campagne de playoffs dans la grosse pomme :

« Je ne sais pas s’ils peuvent prendre un titre », tempère-t-il tout de même. « Je pense qu’ils ont l’opportunité d’aller en finales. Gagner un titre, c’est quelque chose d’encore différent. Mais je dois dire que j’aime leurs chances de sortir de l’Est. J’espère qu’ils auront appris des échecs précédents. Je pense que c’est le cas et qu’ils sont meilleurs aujourd’hui. Ils sont plus matures et ils adorent jouer ensemble. On verra ce que ça va donner dans le système de Mike Brown. »

Carmelo Anthony sait à quel point ça peut être difficile d’aller au bout puisqu’il n’a même jamais atteint les finales NBA. Il connaît aussi les attentes des supporters new-yorkais et a fait comprendre qu’il serait très content pour les fans si les Knicks venaient à faire mieux qu’à son époque.