Ne croyez pas que LeBron James considère la Summer League avec dédain. Le "King" se tient au courant de ce qui s'y passe et est capable de s'enflammer pour de belles actions qui s'y déroulent. Mardi, il est ainsi tombé sur le dunk de Greg Brown, le joueur des Portland Trail Blazers, lors du match contre les Houston Rockets.

Si les Blazers se sont inclinés (95-92), Brown a compilé 13 points, 8 rebonds et... un dunk magnifique après avoir passé le ballon entre les jambes façon Eastbay. Une sorte de candidature avant l'heure pour le prochain Slam Dunk Contest du All-Star Game.

LeBron fait partie des gens qui ont vu l'action en direct ou en léger différé via les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été emballé puisqu'il a pris la peine de tweeter à ce sujet.

Gregg Brown III my GOODNESS!!!!! On the break though. Sheesh!! 😱

— LeBron James (@KingJames) August 17, 2021