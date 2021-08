Les Sacramento Kings sont devenus les premiers à compter deux titres de Summer League à leur palmarès cette nuit. Absents des playoffs NBA depuis 15 ans, les Californiens sont en revanche redoutable une fois l'été venu. A Las Vegas la nuit dernière, Sacramento a écrasé Boston (100-67) et décroché le trophée.

Emmenés par Davion Mitchell, le 9e pick de la Draft 2021 et champion NCAA avec Baylor, les Kings ont cette fois été portés par Louis King (qui est fait pour jouer là-bas). L'ancien ailier d'Oregon et de Detroit, 10 matches NBA à son actif, a été élu MVP de la finale grâce à ses 21 points et 5 interceptions. A noter aussi la très belle performance d'Emanuel Terry, l'intérieur de 24 ans, passé par 8 équipes différentes (dont certaines en Europe) depuis ses débuts en NBA en 2018 : 9 points, 15 rebonds, 5 interceptions et +28 de différentiel.

La tâche des Kings a été facilitée par le match complètement loupé des Celtics, qui ont perdu 29 ballons et n'ont pas été au rendez-vous.

Si Luke Walton cherche des joueurs très concernés défensivement et prêts à aller au charbon pour la saison à venir, il sait où piocher. Pour le moment, c'est plutôt du gros poisson que tente de pêcher l'état-major de Sacto sur le marché. Des rumeurs leur prêtent l'envie de se positionner sur Ben Simmons ou Pascal Siakam, deux joueurs All-Stars clairement sur le trading block.

