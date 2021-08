Evan Fournier raconte pourquoi il a choisi les Knicks

Evan Fournier est officiellement un joueur des New York Knicks. Sa signature avec la franchise de Manhattan a été validée sous la forme d'un transfert, les Boston Celtics récupérant en contrepartie une exception financière (à utiliser pour recruter un ou plusieurs joueurs). Le Français a pu rencontrer les journalistes de la grosse pomme - réputés pour leurs plumes corrosives - et livrer ses premières impressions. Il a aussi évidemment expliqué sa décision de rejoindre l'équipe qui avait terminé à la quatrième place de la Conférence Est l'an dernier.

"Je pense que c'était un choix facile en réalité. Les Knicks sont très attractifs. Ils ont un coach [Thom Thibodeau] incroyable. A chaque fois qu'il coache une équipe, cette équipe est disciplinée et joue dur et ensemble. Et vous recherchez ça en tant que joueur. Moi aussi je suis comme ça. J'ai joué trois ans pour coach [Steve] Clifford et je pense qu'ils sont similaires sur de nombreux points. Donc je pense que je vais aimer travailler avec lui."

"Puis c'est New York, c'est le Madison Square Garden. L'équipe n'arrête pas de progresser. Vous ne le savez pas mais les fans français le savent : ça fait des années que je répète que j'ai toujours eu envie de jouer aux Knicks."