Ce Gallois marque le panier le plus dingue de l’été !

Ce qu'il y a de bien avec le basket, c'est qu'il se joue partout dans le monde et qu'on peut y trouver des paniers complètement fous aux quatre coins du globe. Le Pays de Galles n'est pas franchement identifié comme un pays de basket. Pourtant, c'est du côté de Swansea, dans le sud de la contrée de Perceval, que le shoot le plus incroyable de l'été (de l'année ?) a été marqué.

Lors d'un tournoi de 3x3 disputé il y a quelques jours, Lucas Davies a réussi un tir désespéré et à l'aveugle qui lui a permis de faire le tour du net. Jugez plutôt.

That is

A bit of magic from the final of a 3v3 basketball tournament in Swansea

The reaction of the kid in the bottom right says it all pic.twitter.com/B80zemBg4d

— Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) July 19, 2021