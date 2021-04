Ce gamin fait des trucs fous et est un dieu du dunk… sur mini-panier !

On ne sait pas si le petit Nate arrivera un jour à dunker sur un vrai panier de basket. Mais ce que ce gamin fan de la fac de Creighton au Nebraska (celle de Paul Silas, Kyle Korver ou Doug McDermott) arrive à faire sur un mini-panier, chez lui, en termes de créativité et de difficulté technique pour dunker mérite le coup d'oeil.

Dans une séquence de vidéos sur TikTok, Nate claque des trucs inspirés de tomars cultes ou de classiques des concours, à base de bise sur le cercle, de East Bay Funk Dunk ou de moves à la Aaron Gordon.

Bro going CRAZY on the mini hoop 😳 (via hoopin_nate/TikTok) pic.twitter.com/KaaTZ4pSNZ

— Overtime (@overtime) April 11, 2021