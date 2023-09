Ce joueur NBA qui pense pouvoir battre le GOAT du MMA dans un combat

James Johnson est réputé depuis des années en NBA pour être LE joueur avec lequel il ne faut pas chercher d'embrouilles. Johnson, qui jouait pour les Indiana Pacers la saison dernière, a une solide pratique des sports de combat (il est ceinture noire de karaté et a combattu officiellement en kickboxing) et du MMA, au point qu'il a songé à une reconversion à un moment de sa carrière. Durant l'été, Johnson a montré qu'il était peut-être un tout petit peu trop confiant quant à ses capacités.

Lors de son passage dans le podcast NBA Rookie Life, James Johnson a ainsi laissé entendre qu'il pourrait battre... Jon Jones. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le MMA, Jones est fréquemment considéré comme le meilleur athlète de MMA de l'histoire et a nettement dominé le Français Ciryl Gane (en montant pourtant en catégorie de poids) lors de sa dernière apparition à l'UFC. "Bones", comme il est surnommé, c'est 27 victoires, un no-contest et une disqualification pour coups de coude illégaux sur sa seule défaite à ce jour dans la plus grande organisation de la discipline.

"Je kiffe Jon Jones. Il me faudrait une année pour pouvoir l'affronter. Mes capacités debout sont super, mais on c'est tous que c'est un très bon lutteur depuis la fac, qu'il est fort au sol et que ce n'est pas mon point fort. Pour atteindre son niveau, il me faudrait un an de travail sur les contres et la défense, pour que le combat puisse se jouer debout. Je pense vraiment que je pourrais le battre. Je frappe et donne des coups de pied depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Pour lui c'est pareil au niveau de la lutte. Tant que je peux le maintenr debout, je gagne".

Voilà qui semble quand même un peu utopique, mais on respecte l'audace affichée par James Johnson. Ce dernier, âgé de 36 ans, n'a pas encore annoncé sa retraite de basketteur et espère trouver un nouveau contrat pour la saison NBA à venir.