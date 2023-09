Ce que les Bucks auraient pu tenter pour éviter de se faire rouster par Jimmy Butler

Khris Middleton est l'invité de JJ Redick dans l'épisode de cette semaine de The Old Man and the Three. L'ailier des Milwaukee Bucks est notamment revenu sur la déception de l'élimination au 1er tour des playoffs 2023 face au Heat, avec un Jimmy Butler absolument stratosphérique. La performance de "Jimmy Buckets" a évidemment impressionné Middleton, qui semble quand même avoir un petit regret sur la manière dont son équipe a abordé le cas Butler.

"Ce qu'a fait Jimmy est très dur à contenir, surtout quand tu n'envoies pas de prises à deux. On en a parlé entre nous, mais on ne l'a simplement pas fait. Ce n'est pas le plan de jeu qu'on a choisi. On a voulu que Jrue s'en occupe en un-contre-un parce qu'on a une grande confiance en lui. On sait ce que Jrue a déjà accompli et ce pourquoi il est connu. Il y a une confiance mutuelle entre nous tous et lorsque l'un d'entre nous dit : 'Je veux m'occuper de ça', surtout quand c'est un gars come Jrue, on va généralement l'écouter.

On ne pouvait pas lui dire grand chose. Sa défense est l'une des meilleures de l'histoire. Jimmy a quand même rentré ses tirs malgré ça. Ce que l'on aurait pu faire différemment pour changer les choses, c'est de lui envoyer des prises à deux, mais on a collectivement décidé de ne pas le faire et on doit vivre avec cette issue".

A n'en pas douter, si les Bucks et le Heat se retrouvent cette saison en playoffs, qui plus est avec un nouveau coach (Adrian Griffin) du côté de Milwaukee, la stratégie pour limiter Jimmy Butler sera sensiblement différente.