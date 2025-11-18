Ce Qu’on Va Regarder cette nuit en NBA

Pas facile parfois de trouver une bonne raison de se lever en pleine nuit pour regarder la NBA. Pour vous aider à choisir vos moments et vos matches en NBA, on vous propose un nouveau format quotidien avec des raisons valables (ou pas) de vous poser devant les rencontres du jour.

Warriors @ Magic, à 1h

Je serai sans doute le seul spectateur de ce match à attendre une seule chose : que Tyus Jones, l’un des mes chouchous en NBA, daigne faire un match décent sous le maillot du Magic, où son début de saison est apocalyptique. Chacun ses combats… Contre des Warriors en forme (3 victoires de suite), ça me semble compliqué pour Orlando sans Banchero, ni sans doute Suggs aussi.

Celtics @ Nets, à 1h30

J’ai beaucoup aimé la première saison de Jordi Fernandez sur le banc des Nets, mais les regarder en ce début de saison, c’est au-dessus de mes forces. Sur les 72 meneurs ou arrières draftés cet été, seul Egor Demin a le droit de jouer au basket, ce qui est un peu dommage, surtout du point de vue franco-chauvino-français, alors que l’on espérait voir un peu Nolan Traoré dans ce contexte de tanking éhonté. Donc même si Boston ça reste une équipe qui joue plutôt bien au basket, je suis plus intéressé par la gestion match après match de sa calvitie par Jaylen Brown, que de l’issue de cette rencontre.

Pistons @ Hawks, à 1h30

Peut-être le match que j’attends le plus cette nuit, si tant est que les Pistons puissent récupérer Cade Cunningham, absent depuis 3 matches. Si après 10 victoires de suite et avec des absents, Detroit arrive à aller gagner à Atlanta, qui a gagné ses 5 derniers matches, ce sera hyper impressionnant. Les Hawks sont cool à voir jouer et je n’imagine pas ce match être chiant. Pas sûr que l’on voit Zaccharie Risacher, qui a fait un soleil après un dunk l’autre jour, mais entre Jalen Johnson et Onyeka Okongwu (le gars de Théo depuis 5 ans) qui marchent sur l’eau en ce moment, il y a de quoi faire.

Grizzlies @ Spurs, à 2h

Les Spurs sans Victor, ni Stephon Castle et Dylan Harper, ce devrait être assez riche en enseignements. Est-ce que De’Aaron Fox peut porter l’équipe ? Est-ce qu’un secteur intérieur où Luke Kornet, Kelly Olynyk et Bismack Biyombo sont les seuls disponibles en 2025 ça peut fonctionner sur trois semaines/un mois ? En face, Ja Morant ne sera pas là non plus, officiellement pour une blessure aux ischios, mais on n’est pas dupe. Ja est probablement parti s’entraîner avant le Big Sandy Shoot, ce rassemblement d’amateurs d’armes à feu qui se réunissent tous les ans dans le désert d’Arizona pour… tirer comme des boeufs vers le ciel et faire beaucoup de bruit. Vive l’Amérique.

Jazz @ Lakers, à 4h30

Le retour de LeBron ? C’est peut-être bien pour cette nuit, à la maison, après avoir passé quelques jours en G-League et loupé tout le début de saison. Contre une équipe du Jazz décomplexée, qui attaque à toute berzingue (avouez-le, vous n’aviez plus lu cette expression depuis au moins 20 ans et la lecture d’un album de Spirou et Fantasio), il y aura de quoi se mettre sous la dent normalement. Vous serez prévenus, que ce soit cette nuit ou au prochain match, LeBron va viser le triple-double pour son match de reprise.

Suns @ Blazers, à 5h

En théorie, c’est plutôt cool les matches à 5h quand l’ajustement horaire aux Etats-Unis n’a pas encore été fait. Mais dans les faits, ça finit souvent après qu’on enregistre le CQFR et le lever de la descendance qu’il faut bien accompagner correctement sur le chemin de l’école et de la vie en priorité plutôt que de zoner sur un match de basket. Si vous n’êtes pas concerné, en revanche, cette affiche peut être très sympa. Phoenix est en forme et les Blazers sont rarement emmerdants à voir jouer, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Vous allez rire, mais on va peut-être opter pour Super Nanny sur TFX à 21h. C’est feel good parce que ça montre qu’il y a VRAIMENT pire ailleurs et ça donne un petit ego boost de parentalité. J’aurais adoré voir Super Nanny débouler chez des joueurs NBA pour les redresser. Genre à l’époque une petite semaine chez DeMarcus Cousins pour lui apprendre à être plus sociable, une autre chez Draymond Green pour qu’il arrête d’agresser ses petits camarades, ou chez Anthony Edwards pour lui apprendre à ranger sa chambre et à faire sa valise…