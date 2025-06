Les deux joueurs que les Celtics ne veulent pas trader

En plus de Jayson Tatum, les Boston Celtics tiennent à garder ces deux cadres pour rester compétitifs.

C’est quasiment acté que les Boston Celtics vont faire des économies en se séparant de certains joueurs clés du dernier titre pendant l’intersaison. Les noms de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ou encore Sam Hauser circulent fréquemment dans le flot des rumeurs. La franchise du Massachusetts reste très ouverte à l’approche de l’ouverture du marché. Mais il y a tout de même deux joueurs – sans compter Jayson Tatum évidemment – qu’elle tient à conserver : Derrick White et Jaylen Brown.

Shams Charania explique que de nombreuses équipes se sont ou vont se renseigner à propos de la disponibilité de ses deux éléments mais que les Celtics n’ont pas l’intention de s’en séparer. Il précise tout de même que les dirigeants ne seront pas catégoriques si jamais une très belle offre venait à être formulée. Logique.

Brown a un temps été lié aux San Antonio Spurs mais ça paraît très peu crédible. Il est un All-Star, un MVP des finales et il est exactement de la même génération que Tatum. Leur duo peut encore côtoyer les sommets au retour de ce dernier. White est lui le parfait complément des deux stars et c’est un joueur hyper important grâce à son adresse, sa défense et ses qualités balle en main.