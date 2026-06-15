Ces trois équipes sont plus favorites que les Knicks pour 2027

Les New York Knicks ne sont d’ores et déjà pas favoris à leur propre succession pour le titre NBA 2027.

Les New York Knicks viennent de remporter leur premier titre NBA depuis 1973. Ils ont traversé les playoffs comme un rouleau compresseur après un début de premier tour poussif, enchaînant 15 victoires sur leurs 16 derniers matches et dominant les San Antonio Spurs en Finales. Pourtant, selon les bookmakers américains, les champions en titre ne sont pas les principaux favoris à leur propre succession.

À quelques semaines de l'ouverture de la free agency, trois franchises disposent actuellement de meilleures cotes que New York pour remporter le championnat NBA 2027 : les Spurs, le Thunder et les Celtics.

San Antonio Spurs : la revanche de Wembanyama ?

Malgré leur défaite en cinq matches en Finales NBA, les Spurs occupent la première place chez plusieurs opérateurs de paris sportifs. DraftKings les affiche notamment à +250, légèrement devant Oklahoma City.

Le raisonnement est assez simple. San Antonio a atteint les Finales avec l'un des effectifs les plus jeunes de la ligue et peut encore compter sur la progression de Victor Wembanyama, déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète à seulement 22 ans.

Les Texans disposent également d'une marge de manœuvre importante pour renforcer leur effectif cet été. Avec un duo Wembanyama-Dylan Harper appelé à grandir ensemble et un noyau encore en phase de développement, les bookmakers semblent considérer que la fenêtre de tir des Spurs ne fait que s'ouvrir.

Oklahoma City Thunder : le champion 2025 n'a pas disparu

Juste derrière San Antonio, le Thunder apparaît à +260. Si Oklahoma City n'a pas réussi à retourner en Finales cette saison, la franchise reste l'une des plus solides de la NBA sur le long terme.

Autour de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder continue de s'appuyer sur un effectif jeune, profond et déjà champion. Contrairement à de nombreuses équipes prétendantes, Oklahoma City possède encore un réservoir considérable de choix de draft et de flexibilité pour améliorer son groupe.

Les bookmakers semblent donc miser sur la continuité. Le Thunder a déjà prouvé qu'il pouvait aller au bout et conserve l'essentiel de ses forces vives. Dans un paysage NBA où plusieurs contenders vieillissent ou risquent de perdre des éléments importants, cet avantage compte énormément.

3. Boston Celtics : l'effet Giannis en arrière-plan

La présence des Celtics à +550 peut surprendre après une saison en demi-teinte, mais Boston bénéficie d'un contexte particulier. La franchise est régulièrement citée parmi les destinations potentielles de Giannis Antetokounmpo si la superstar décidait de quitter Milwaukee.

Selon le marché prédictif Kalshi, Boston fait même partie des destinations les plus crédibles en cas de départ du Grec. Les bookmakers semblent donc intégrer une part de spéculation dans leurs projections.

Même sans Giannis, les Celtics restent l'une des organisations les plus respectées de la ligue, avec un effectif compétitif et l'habitude de jouer les premiers rôles. Avec Antetokounmpo, ils deviendraient instantanément l'un des grands épouvantails de la conférence Est.

Les Knicks devront encore convaincre

Les champions en titre pointent actuellement à +650, juste derrière ce trio. Un classement qui peut sembler sévère au regard de leur parcours historique. Selon ESPN Research, New York a terminé les playoffs 2026 avec un différentiel de points de +283, le meilleur jamais enregistré sur une campagne de postseason.

Les bookmakers considèrent toutefois que la domination affichée au printemps ne garantit rien pour l'année suivante. Les Spurs possèdent un potentiel de progression énorme, le Thunder reste une valeur sûre et les Celtics pourraient profiter d'un été mouvementé sur le marché des transferts.

Une chose est sûre : après avoir mis fin à plus d'un demi-siècle d'attente, les Knicks n'auront pas le luxe d'aborder la saison 2026-27 dans la peau du grand favori.