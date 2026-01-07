C’est confirmé : Trae Young veut jouer à Washington

Trae Young a une idée assez claire de ce qu’il veut pour la suite de sa carrière. L’information est tombée mercredi soir via Shams Charania d’ESPN. Young aurait fait des Washington Wizards sa destination favorite en cas de trade avant la deadline. Une révélation qui s’inscrit dans la continuité d’un dossier déjà bien avancé en coulisses, alors que la volonté mutuelle entre le joueur et les Hawks de tourner la page a émergé ces dernières semaines.

Dès l’instant où cette séparation potentielle a commencé à filtrer, le nom de Washington est rapidement revenu dans les discussions. Il y a quelques jours déjà, il se disait que ́es Wizards envisageaient de passer à l’action avec un package autour du contrat expirant de CJ McCollum, afin de construire une offre crédible sans compromettre leur flexibilité à moyen terme. Une approche cohérente pour une franchise en reconstruction, soucieuse de préserver ses jeunes actifs et ses futurs choix de Draft. Mais l’intérêt pour les Hawks, à part ne pas sortir bredouilles du dossier, on le cherche encore...

Le contexte contractuel de Trae Young reste évidemment central. Le meneur d’Atlanta dispose d’une player option à 49 millions de dollars pour la saison prochaine. S’il choisit d’en sortir, les Hawks récupéreraient un espace salarial important mais perdraient leur joueur sans contrepartie immédiate. C’est ce qui incite visiblement Atlanta à anticiper.

Reste à savoir si Washington transformera cet intérêt en offre concrète et si Atlanta acceptera d’aller dans le sens de la destination privilégiée de son meneur. À l’approche de la deadline, le dossier Trae Young continue en tout cas de prendre de l’épaisseur.