Les Lakers ont du retard sur Portland et Dallas. Avec leur calendrier, peuvent-ils encore éviter l'angoissant play in tournament ?

Il n'y a pas à dire, l'instauration du play-in tournament a ajouté du piment à la fin de la saison régulière. Ce qui se passe à l 'Ouest pour éviter le barrage est assez palpitant et le suspense devrait rester intact jusqu'au bout. Trois équipes sont donc au coude à coude pour l'obtention des spots 5 et 6, synonymes de qualification directe pour les playoffs : les Portland Trail Blazers, les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers.

Portland et Dallas sont à égalité parfaite au niveau bilan avec 41 victoires et 29 défaites. Portland a pour le moment le dessus grâce à sa domination lors des affrontements directs avec les Mavs. Derrière, les Lakers sont pour le moment les dindons de la farce avec une victoire de retard sur les Blazers et les Mavs.

Tout va donc se décider lors des deux derniers matches, pour décider qui ira directement en post-saison et qui perdra des plumes et de l'énergie au play-in contre les Golden State Warriors ou les Memphis Grizzlies. La difficulté du calendrier des uns et des autres aura son rôle à jouer.

Portland doit affronter Phoenix et Denver

Dallas jouera contre Toronto et Minnesota

L.A. sera opposé à Indiana et New Orleans

Lakers, Blazers, Mavericks : Qui est le mieux placé pour éviter le play in ?

Les Blazers auront la tâche la plus compliquée avec des matches contre Phoenix, qui peut encore rêver de la première place à l'Ouest et au général, et Denver, qui n'a qu'une victoire de retard sur les Clippers et aura peut-être encore l'occasion de ravir la 3e place.

Les Mavs ont sans doute le programme le plus "simple", ave des Raptors et Wolves en roue libre et qui n'ont pas grand intérêt à gagner.

Les Lakers devront eux se défaire des Pacers (peut-être avec LeBron James ?), à égalité de bilan avec les Hornets, 8e. Indiana aura donc tout intérêt à gagner. Viendra aussi un affrontement théoriquement moins stressant avec des Pelicans en roue libre.

Si le classement en restait là, voici comment les choses se goupilleraient :

Portland affronterait Denver au 1er tour

Dallas serait opposé aux Clippers

Les Lakers devraient en découdre avec les Warriors en barrage

L'homme « qui devrait être viré » selon LeBron lui répond