Les Spurs, le Thunder, le Heat, les Knicks ou encore le Jazz ont multiplié les prolongations avant l'ouverture officielle de la free agency.

À quelques heures de l'ouverture officielle de la free agency, plusieurs franchises ont commencé à sécuriser leurs joueurs. Entre prolongations de contrat, options activées et premiers ajustements d'effectif, la soirée de lundi a donné le ton d'un marché qui s'annonce particulièrement animé.

Julian Champagnie récompensé par les Spurs

À San Antonio, c'est une excellente nouvelle pour Julian Champagnie. L'ailier de 24 ans a signé un nouveau contrat de trois saisons pour un montant de 45 millions de dollars. Les Spurs ont choisi de renoncer à leur option d'équipe à seulement 3 millions de dollars afin de lui offrir un véritable contrat de rotation. Une récompense logique après une saison durant laquelle Champagnie s'est imposé comme l'un des meilleurs shooteurs de l'effectif, avec 43,7 % de réussite à trois points. Arrivé discrètement après avoir été coupé par les Sixers en 2023, il s'est progressivement installé comme un complément idéal autour de Victor Wembanyama.

Landry Shamet continue avec les Knicks

Autre shooteur brillant pendant les playoffs. À New York, Landry Shamet a choisi la continuité. Le champion NBA a signé un nouveau bail de quatre saisons pour 24 millions de dollars. Selon plusieurs sources américaines, le shooteur de 29 ans aurait même refusé des propositions financièrement plus intéressantes afin de poursuivre l'aventure avec les Knicks, où il a joué un rôle précieux dans la conquête du titre.

Luguentz Dort reste mais combien de temps ?

Le champion en titre Oklahoma City a également sécurisé l'un de ses piliers défensifs. Le Thunder a activé l'option de Luguentz Dort, qui touchera 17,7 millions de dollars la saison prochaine. Le Canadien reste l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue et un élément indispensable du cinq majeur de Mark Daigneault. Cette décision ne ferme toutefois pas toutes les portes : avec une dernière année de contrat à un salaire raisonnable, Dort pourrait aussi devenir un atout de choix sur le marché des transferts si Oklahoma City décide de réaliser un gros mouvement en cours de saison.

Andrew Wiggins poursuit à Miami... mais pas forcément longtemps

Du côté de Miami, Andrew Wiggins a obtenu une prolongation de trois ans et 64 millions de dollars. La structure du contrat, avec un salaire de 30 millions dès la première année puis 17 millions lors des deux saisons suivantes, offre davantage de flexibilité au Heat. Si la franchise floridienne souhaite poursuivre son remodelage après l'arrivée de Giannis Antetokounmpo, Wiggins devient désormais un contrat beaucoup plus simple à intégrer dans un éventuel échange.

Van Vleet, Nurkic, Huerter, Bryant... ça reste

Le Jazz poursuit également son travail de stabilisation de son effectif. Utah a prolongé Jusuf Nurkic pour deux saisons et 22 millions de dollars, une signature qui apporte de l'expérience dans la raquette alors que le dossier Walker Kessler reste en suspens.

Detroit a également verrouillé Kevin Huerter avec un contrat de trois ans et 27 millions de dollars, tandis que Cleveland conservera Thomas Bryant pour une saison supplémentaire afin de renforcer sa rotation intérieure.

Quelques options ont également été levées au cours de la soirée. Fred VanVleet poursuivra l'aventure avec les Rockets après avoir activé son option à 25 millions de dollars. Même décision pour Deandre Ayton, qui restera aux Lakers grâce à son option pour la saison prochaine.

Tous n'ont toutefois pas été conservés. Les Hawks ont décidé de ne pas activer leur option sur Jonathan Kuminga, arrivé en cours de saison en provenance des Warriors. L'ailier explosif va désormais pouvoir tester le marché des agents libres, où son profil devrait susciter l'intérêt de nombreuses équipes à la recherche d'un joueur capable d'apporter de l'impact physique sur les ailes.