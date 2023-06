Charlotte aurait finalement choisi Scoot Henderson

Comme souvent dans les dernières heures avant la Draft, on commence à entendre parler de petits bouleversements possibles. On ne sait pas si c'est à cause de son trashtalk avec Michael Jordan ou parce qu'ils étaient en bluff depuis le début, mais les Charlotte Hornets ont l'air de s'orienter vers Scoot Henderson avec le pick n°2 !

C'est Shams Charania de The Athletic qui annonce que la franchise est "partagée" depuis des semaines entre les deux futurs rookies et qu'elle serait en train de pencher pour Henderson. Si c'est le cas, on peut se demander quelle approche auront les Blazers s'ils ne peuvent drafter le joueur qu'ils voulaient initialement, alors que Damian Lillard attend des mouvements significatifs. Un trade du pick ? Une résignation à voir Lillard demander son départ ?

Réponse très prochainement ! Pour rappel, vous pouvez suivre en direct avec nous toutes les informations et rumeurs en NBA avant le lancement de la Draft. Nous serons en direct sur Twitch à 23h en lever de rideau de l'événement pour une Late Session exceptionnelle.

