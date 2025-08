Encore des économies et une recrue intéressante pour Boston

L’opération dégraissage se poursuit pour les Boston Celtics. Et à peine arrivé, Georges Niang est déjà reparti. Le vétéran faisait partie du package récupéré par la franchise du Massachusetts lorsqu’elle a envoyé Kristaps Porzingis aux Atlanta Hawks. Mais Niang ne jouera donc jamais pour Boston. Il vient d’être expédié au Utah Jazz en l’échange de deux seconds tours de draft et du rookie non drafté RJ Luis. Un move qui permet aux Celtics de faire encore des économies et de gagner encore un peu de flexibilité sous le deuxième apron.

Dans la foulée, les dirigeants ont aussi signé un joueur. Chris Boucher. L’un des meilleurs intérieurs encore disponibles sur le marché. Finalement peu convoité, le joueur de 32 ans débarque pour une saison au minimum (3,3 millions). Un pari peu risqué et à moindre coût pour les Celtics.

Boucher est capable de mettre des trois-points et de protéger le cercle comme le faisait Porzingis, tout en évoluant évidemment à un niveau inférieur. Il devrait permettre aux champions 2024 d’aligner une équipe cohérente à défaut d’être extrêmement compétitive.