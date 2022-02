Chris Paul, Thomas : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

De Chris Paul à Cam Thomas, un point sur les cinq performances et contre-performances marquantes de la nuit en NBA.

Chris Paul (Phoenix Suns)

17 points, 19 passes et une nouvelle démonstration des Suns qui ont corrigé les Bucks (131-107) lors du remake des dernières finales NBA. CP3 est un fucking boss. Pas besoin d’en rajouter, le constat se suffit à lui-même.

Cam Thomas (Brooklyn Nets)

Le rookie a raté le tir pour arracher l’égalisation à neuf dixièmes du buzzer et les Nets ont donc enchaîné un dixième revers de rang. Mais tout le monde saura lui pardonner. Parce que quelques instants auparavant, c’est lui qui entretenait l’espoir d’un succès en marquant un panier à trois-points avec la faute pour recoller à deux points.

Cam Thomas s’est illustré en attaque hier, comme à chaque fois qu’il lui en a été donné l’occasion cette saison. 27 points inscrits à 11 sur 18 aux tirs. C’est finalement l’un des meilleurs débutants d’une riche promotion. Alors, évidemment, en deuxième option dès sa première année dans la ligue, ça ne suffit pas. Mais Thomas sera un joueur du banc très intéressant quand Brooklyn arrivera enfin à jouer au complet.

Gary Trent Jr (Toronto Raptors)

Quand ce n’est pas Pascal Siakam qui brille, c’est Gary Trent Jr. Bon, pour le coup, les deux joueurs ont été excellents hier soir et les Raptors sont allés chercher une huitième victoire de suite en battant les Rockets. Mais GTJ a été le plus prolifique des deux avec 42 points inscrits. Son nouveau record cette saison. Les Canadiens ont vraiment fait une super affaire en le récupérant il y a un an de ça, lors de la deadline 2021.

Steven Adams (Memphis Grizzlies)

Le bûcheron néo-zélandais est rarement le joueur qui se met en valeur à Memphis, encore moins par les stats, mais sa performance d’hier méritait quelques lignes. Steven Adams s’est amusé à manger vivant les intérieurs des Pistons toute la soirée. 26 minutes de jeu pour 16 points, 14 rebonds et 5 passes décisives au compteur. Avec évidemment une nouvelle victoire des Grizzlies.

Cam Reddish (New York Knicks)

Tom Thibodeau l’a fait jouer ! Alléluia ! Lancé 19 minutes sur le parquet des Warriors – tout en étant présent dans le money time (il a même raté un lancer-franc crucial) – Cam Reddish a fini avec 12 points et 3 passes. Il a aussi volé 2 ballons. Peut-être que sa performance suffira à convaincre son coach de le laisser un peu plus longtemps sur le terrain dans les semaines à venir. Histoire que les Knicks ne l’aient pas fait venir pour rien.

